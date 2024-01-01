Штраф 120 тысяч гривен планируют ввести в Украине для перевозчиков

Разработчиком документа является Министерство развития общин и территорий Украины. Основное содержание касается справедливых правил для защиты украинских перевозчиков, которые по сей день находятся в неравных условиях с иностранными коллегами.

Как отметил заместитель главы Минразвития Сергей Деркач, сегодня Украина взимает с иностранного перевозчика за каботажную перевозку на нашей территории штраф в размере 17 тысяч гривен. За рубежом такое нарушение оценивается наказанием в десятки раз больше.

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Чтобы устранить этот дисбаланс на рынке перевозок, Минразвития инициировало повышение штрафа за каботажные перевозки до 120 тысяч гривен. Это будет справедливо к отечественным перевозчикам и для защиты интересов государства на рынке грузовых и пассажирских перевозок.

Напомним, каботаж – это когда иностранная компания перевозит груз или пассажиров в пределах территории Украины. Такая услуга возможна только при условии разрешения.

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В прошлом году на территории Украины зафиксировано почти 150 подобных нарушений. Их динамика ежегодно только растет, тенденций к уменьшению количества таких нарушений не предвидится. Каждый выявленный случай каботажа иностранными перевозчиками – это минус рабочие места, налоги и доверие к рынку.

"Законопроект вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде, и я очень рассчитываю на поддержку народных депутатов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры", – написал Сергей Деркач в своем коротком сообщении.

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Редакция Авто24 поинтересовалась размером штрафов за несанкционированные (каботажные) перевозки в отдельных европейских странах.

Каботажные штрафы в отдельных странах:

Германия – 17900 евро, 832 174 грн;

Чехия – 15 000 евро, 697 353 грн;

Италия – 15 000 евро, 697 353 грн;

Дания – 5 000 евро, 232 451 грн;

Швеция – 5 000 евро, 232 451 грн;

Нидерланды – 4 400 евро, 204 556 грн;

Испания – 4 001 евро, 186 007 грн;

Румыния – 2 500 евро, 116 225 грн;

Польша – 2 700 евро, 125 523 грн;

Украина – 366 евро, 17 000 грн.

В некоторых странах за каботажные перевозки могут даже лишить свободы на один год (как во Франции) и наложить штраф 15-18 тыс. евро, арестовать транспортное средство на 168 часов (7 суток) и запретить вождение на территории страны в течение года.

Попытки европейских чиновников уравнять штрафы за каботаж успехом не увенчались. Однако такое мнение в Евросоюзе не отвергли, вопрос изучается.