Штраф 120 тисяч гривень планують запровадити в Україні для перевізників

Розробником документа є Міністерство розвитку громад та територій України. Основний зміст стосується справедливих правил для захисту українських перевізників, котрі донині перебувають в нерівних умовах з іноземними колегами.

Як зазначив заступник очільника Мінрозвитку Сергій Деркач, сьогодні Україна стягує з іноземного перевізника за каботажне перевезення на нашій території штраф у розмірі 17 тисяч гривень. За кордоном таке порушення оцінюється покаранням в десятки разів більше.

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Щоб усунути цей дисбаланс на ринку перевезень, Мінрозвитку ініціювало підвищення штрафу за каботажні перевезення до 120 тисяч гривень. Це буде справедливо до вітчизняних перевізників та для захисту інтересів держави на ринку вантажних й пасажирських перевезень.

Нагадаємо, каботаж – це коли іноземна компанія перевозить вантаж або пасажирів в межах території України. Така послуга можлива лише за умови дозволу.

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Торік на території України зафіксовано майже 150 подібних порушень. Їх динаміка кожного року лише зростає, тенденцій до зменшення кількості таких порушень не передбачається. Кожен виявлений випадок каботажу іноземними перевізниками – це мінус робочі місця, податки й довіра до ринку.

"Законопроєкт невдовзі буде зареєстровано у Верховній Раді, і я дуже розраховую на підтримку народних депутатів Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури", – написав Сергій Деркач у своєму короткому повідомленні.

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Редакція Авто24 поцікавилася розміром штрафів за несанкціоновані (каботажні) перевезення в окремих європейських країнах.

Каботажні штрафи в окремих країнах:

Німеччина – 17900 євро, 832 174 грн;

Чехія – 15 000 євро, 697 353 грн;

Італія – 15 000 євро, 697 353 грн;

Данія – 5 000 євро, 232 451 грн;

Швеція – 5 000 євро, 232 451 грн;

Нідерланди – 4 400 євро, 204 556 грн;

Іспанії – 4 001 євро, 186 007 грн;

Румунія – 2 500 євро, 116 225 грн;

Польща – 2 700 євро, 125 523 грн;

Україна – 366 євро, 17 000 грн.

В деяких країнах за каботажні перевезення можуть навіть позбавити волі на один рік (як у Франції) та накласти штраф 15 -18 тис. євро, арештувати транспортний засіб на 168 годин (7 діб) та заборонити водіння на території країни протягом року.

Спроби європейських чиновників зрівняти штрафи за каботаж успіхом не увінчалися. Однак таку думку у Євросоюзі не відкинули, питання вивчається.