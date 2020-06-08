Порядок действий при незачислении денег при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Штраф может быть не оплачен в реестре полиции, если:
- Вы ответственно уплатили штраф в установленный законом срок, однако, к сожалению, там, где вы платили (банк, терминал, платежный сервис, другое), по какой-то причине было некорректно сформировано "назначение" платежа. Это очень важно, так как система при считывании информации об уплате из казначейства должна корректно распознать платеж и объединить его с постановлением в реестре. Даже лишний пробел может стать причиной ошибки и такой штраф не будет автоматически обработан. Как следствие, статус у постановления – "не оплачено".
- При оплате вы были невнимательны и оплатили штраф на некорректные реквизиты или с неправильными данными.
- Вы оплатили штраф через исполнительную службу.
- В базе зарегистрирован дубль штрафа с похожим номером.
Во всех случаях у вас есть квитанция на руках, и вам кажется, что штраф уплачен и об этом можно забыть, но это не так. “Оплачено” – не означает “погашено”!
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Почему же в реестре данные об уплате штрафа могут отсутствовать:
- Реестр штрафов автоматически обрабатывает информацию о платежах из казначейства. Для этого ему требуется выполнение правил формирования назначения платежа. Если в назначении есть ошибка, то платеж автоматически не распознается и данные платежа не подтянутся в реестр штрафов автоматически. В результате во всех информационных системах будет "штраф не оплачен"!
- Если оплатить штраф на другие реквизиты, то реестр штрафов также не получит вашу оплату.
- При оплате штрафа через исполнительную службу, последняя не всегда отправляет информацию об этом в патрульную полицию. В итоге в реестре штрафов – "штраф не оплачен"!
- Планшет инспектора работает через интернет, связь на котором иногда плохая. Из-за этого иногда по составленному постановлению в базе случайно дублируется штраф, но с другим номером постановления. Таким образом, в реестре есть данные об оплате штрафа, чек по которому вы получили, а вот дубль будет "висеть" по вашим данным как не уплаченный.
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Что делать, если ваш штраф не оплачен в реестре, а вы его уже оплатили и имеете квитанцию?
- Нужно ехать в управление патрульной полиции, отдел административной практики и закрывать штраф вручную. В случае с дублем, оплачивать нужно тот, который у вас на руках, а дубль нужно удалять, обратившись в полицию.
- Позвонить на горячую линию патрульной полиции и уточнить, закрыт ли ваш штраф.
- Отправить запрос в канцелярию управления патрульной полиции с просьбой проверить статус оплаты конкретного штрафа и предоставить официальный ответ.
Оплачивайте штрафы вовремя и через специализированные сервисы, которые могут гарантировать корректное выполнение платежа и предоставлять дальнейшее информационное сопровождение.