Порядок действий при незачислении денег при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Штраф может быть не оплачен в реестре полиции, если:

Вы ответственно уплатили штраф в установленный законом срок, однако, к сожалению, там, где вы платили (банк, терминал, платежный сервис, другое), по какой-то причине было некорректно сформировано "назначение" платежа. Это очень важно, так как система при считывании информации об уплате из казначейства должна корректно распознать платеж и объединить его с постановлением в реестре. Даже лишний пробел может стать причиной ошибки и такой штраф не будет автоматически обработан. Как следствие, статус у постановления – "не оплачено". При оплате вы были невнимательны и оплатили штраф на некорректные реквизиты или с неправильными данными. Вы оплатили штраф через исполнительную службу. В базе зарегистрирован дубль штрафа с похожим номером.

Во всех случаях у вас есть квитанция на руках, и вам кажется, что штраф уплачен и об этом можно забыть, но это не так. “Оплачено” – не означает “погашено”!

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Почему же в реестре данные об уплате штрафа могут отсутствовать:

Реестр штрафов автоматически обрабатывает информацию о платежах из казначейства. Для этого ему требуется выполнение правил формирования назначения платежа. Если в назначении есть ошибка, то платеж автоматически не распознается и данные платежа не подтянутся в реестр штрафов автоматически. В результате во всех информационных системах будет "штраф не оплачен"! Если оплатить штраф на другие реквизиты, то реестр штрафов также не получит вашу оплату. При оплате штрафа через исполнительную службу, последняя не всегда отправляет информацию об этом в патрульную полицию. В итоге в реестре штрафов – "штраф не оплачен"! Планшет инспектора работает через интернет, связь на котором иногда плохая. Из-за этого иногда по составленному постановлению в базе случайно дублируется штраф, но с другим номером постановления. Таким образом, в реестре есть данные об оплате штрафа, чек по которому вы получили, а вот дубль будет "висеть" по вашим данным как не уплаченный.

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Что делать, если ваш штраф не оплачен в реестре, а вы его уже оплатили и имеете квитанцию?

Нужно ехать в управление патрульной полиции, отдел административной практики и закрывать штраф вручную. В случае с дублем, оплачивать нужно тот, который у вас на руках, а дубль нужно удалять, обратившись в полицию. Позвонить на горячую линию патрульной полиции и уточнить, закрыт ли ваш штраф. Отправить запрос в канцелярию управления патрульной полиции с просьбой проверить статус оплаты конкретного штрафа и предоставить официальный ответ.

Оплачивайте штрафы вовремя и через специализированные сервисы, которые могут гарантировать корректное выполнение платежа и предоставлять дальнейшее информационное сопровождение.

Напомним, как работают камеры автофиксации нарушений ПДД.