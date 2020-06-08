Порядок дій при незарахуванні грошей при орплаті штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Штраф може бути не сплаченим в реєстрі поліції, якщо:

Ви відповідально сплатили штраф у встановлений законом термін, проте на жаль, там, де ви сплачували (банк, термінал, платіжний сервіс, інше), з якоїсь причини було некоректно сформовано "призначеня" платежу. Це дуже важливо, адже система при зчитуванні інформації про сплату з казначейства повинна коректно розпізнати платіж та об'єднати його з постановою в реєстрі. Навіть зайвий пробіл може стати причиною помилки і такий штраф не буде автоматично оброблено. Як наслідок, статус у постанови – "не сплачено". При оплаті ви були неуважні та оплатили штраф на некоректні реквізити або з неправильними даними. Ви сплатили штраф через виконавчу службу. В базі зареєстровано дубль штрафу із схожим номером.

У всіх випадках у вас є квитанція на руках і вам здається, що штраф сплачено і про це можна забути, але це не так. “Сплачено” – не означає “погашено”!

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Чому ж в реєстрі дані про сплату штрафу можуть бути відсутні:

Реєстр штрафів автоматично обробляє інформацію про платежі з казначейства. Для цього йому потрібно виконання правил формування призначення платежу. Якщо в призначенні є помилка, то платіж автоматично не розпізнається і дані платежу не підтягнуться до реєстру штрафів автоматично. В результаті в усіх інформаційних системах "штраф не сплачено"! Якщо оплатити штраф на інші реквізити, то реєстр штрафів також не отримає вашу оплату. При оплаті штрафу через виконавчу службу, остання не завжди відправляє інформацію про це до патрульної поліції. У підсумку в реєстрі штрафів – "штраф не сплачено"! Планшет інспектора працює через інтернет, зв’язок на якому іноді поганий. Через це інколи за складеною постановою в базі випадково дублюється штраф, але із іншим номером постанови. Таким чином, в реєстрі є дані про оплату штрафу, чек за яким ви отримали, а ось дубль буде "висіти" за вашими даними як не сплачений.

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Що робити, якщо ваш штраф не сплачений в реєстрі, а ви його вже сплатили та маєте квитанцію?

Потрібно їхати до управління патрульної поліції, відділу адміністративної практики та закривати штраф вручну. У випадку з дублем, оплачувати потрібно той, який у вас на руках, а дубль потрібно видаляти, звернувшись до поліції. Зателефонувати на гарячу лінію патрульної поліції та уточнити чи закритий ваш штраф. Відправити запит до канцелярії управління патрульної поліції з проханням перевірити статус оплати конкретного штрафу та надати офіційну відповідь.

Сплачуйте штрафи вчасно і через спеціалізовані сервіси, які можуть гарантувати коректне виконання платежу та надавати подальший інформаційний супровід.

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