Порядок дій при незарахуванні грошей при орплаті штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Штраф може бути не сплаченим в реєстрі поліції, якщо:
- Ви відповідально сплатили штраф у встановлений законом термін, проте на жаль, там, де ви сплачували (банк, термінал, платіжний сервіс, інше), з якоїсь причини було некоректно сформовано "призначеня" платежу. Це дуже важливо, адже система при зчитуванні інформації про сплату з казначейства повинна коректно розпізнати платіж та об'єднати його з постановою в реєстрі. Навіть зайвий пробіл може стати причиною помилки і такий штраф не буде автоматично оброблено. Як наслідок, статус у постанови – "не сплачено".
- При оплаті ви були неуважні та оплатили штраф на некоректні реквізити або з неправильними даними.
- Ви сплатили штраф через виконавчу службу.
- В базі зареєстровано дубль штрафу із схожим номером.
У всіх випадках у вас є квитанція на руках і вам здається, що штраф сплачено і про це можна забути, але це не так. “Сплачено” – не означає “погашено”!
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Чому ж в реєстрі дані про сплату штрафу можуть бути відсутні:
- Реєстр штрафів автоматично обробляє інформацію про платежі з казначейства. Для цього йому потрібно виконання правил формування призначення платежу. Якщо в призначенні є помилка, то платіж автоматично не розпізнається і дані платежу не підтягнуться до реєстру штрафів автоматично. В результаті в усіх інформаційних системах "штраф не сплачено"!
- Якщо оплатити штраф на інші реквізити, то реєстр штрафів також не отримає вашу оплату.
- При оплаті штрафу через виконавчу службу, остання не завжди відправляє інформацію про це до патрульної поліції. У підсумку в реєстрі штрафів – "штраф не сплачено"!
- Планшет інспектора працює через інтернет, зв’язок на якому іноді поганий. Через це інколи за складеною постановою в базі випадково дублюється штраф, але із іншим номером постанови. Таким чином, в реєстрі є дані про оплату штрафу, чек за яким ви отримали, а ось дубль буде "висіти" за вашими даними як не сплачений.
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Що робити, якщо ваш штраф не сплачений в реєстрі, а ви його вже сплатили та маєте квитанцію?
- Потрібно їхати до управління патрульної поліції, відділу адміністративної практики та закривати штраф вручну. У випадку з дублем, оплачувати потрібно той, який у вас на руках, а дубль потрібно видаляти, звернувшись до поліції.
- Зателефонувати на гарячу лінію патрульної поліції та уточнити чи закритий ваш штраф.
- Відправити запит до канцелярії управління патрульної поліції з проханням перевірити статус оплати конкретного штрафу та надати офіційну відповідь.
Сплачуйте штрафи вчасно і через спеціалізовані сервіси, які можуть гарантувати коректне виконання платежу та надавати подальший інформаційний супровід.
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