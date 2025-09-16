Швеция "переобуется" в зимние шины почти на месяц раньше

Предложенные правила прежде всего предусматривают более длительный период применения зимних шин. Большая вероятность, что изменения внедрят уже этой осенью. Это прогнозирует ряд специализированных изданий страны, как вот в журнале Proffs.

Предложение предусматривает требования по зимним шинам для тяжелых транспортных средств в период с 10 ноября по 10 апреля независимо от дорожных условий, а также отмену требования по цепям противоскольжения. Речь идет о грузовиках полной массой более 3,5 тонны, что потребует зимних шин на всех осях с минимальной глубиной протектора 5 миллиметров и маркировкой 3PMSF (три вершины снежинки).

Ранее это требование действовало с 1 декабря по 31 марта, но изменения распространят его на упомянутый период с 10 ноября по 10 апреля, независимо от погодных условий. Так что зимние шины нужно будет покупать и ставить почти на месяц раньше.

Для легких транспортных средств, вроде небольших фургонов доставки, период действия шин остается до того же диапазона дат, с 10 ноября по 10 апреля, что означает большую согласованность требований к коммерческим перевозкам и пассажирским перевозкам.

Предыдущее предложение о требовании по использованию цепей было отклонено. По оценкам, это повлечет значительные дополнительные расходы для транспортных компаний, а также создаст риски как для рабочей среды, так и для безопасности дорожного движения.

Еще одно изменение, которое сейчас рассматривается, касается срока возврата к летним шинам весной. Предложение заключается в том, чтобы продлить текущий период замены с 15 до 30 дней. Для перевозчиков это означает большую гибкость в планировании, лучшие возможности для адаптации ресурсов мастерских и уменьшение риска ненужных простоев в автопарке.

Новые правила относительно зимних шин 2025 года:

Тяжелые транспортные средства – зимние шины обязательны с 10 ноября по 10 апреля (ранее только при зимних дорожных условиях, теперь обязательны независимо от дорожных условий).

– зимние шины обязательны с 10 ноября по 10 апреля (ранее только при зимних дорожных условиях, теперь обязательны независимо от дорожных условий). Легковые автомобили – зимние шины обязательны в зимних дорожных условиях с 10 ноября по 10 апреля (ранее с 1 декабря по 31 марта).

– зимние шины обязательны в зимних дорожных условиях с 10 ноября по 10 апреля (ранее с 1 декабря по 31 марта). Цепи противоскольжения – не обязательны (предложение относительно цепей было удалено).

– не обязательны (предложение относительно цепей было удалено). Переход на летние шины – период замены 30 дней (ранее 15 дней).

Целью дополнения является повышение безопасности дорожного движения и одновременно создание более четких правил, способствующих надзору и контролю на дорогах.

"Мы очень позитивны, что правительство сейчас продвигается вперед с более четкими и новыми требованиями к зимним шинам для тяжелых транспортных средств. Это укрепляет как доступность, так и безопасность дорожного движения. Тот факт, что предложенное требование по цепям противоскольжения было отменено, является особенно важным – это повлекло бы высокие расходы и серьезные риски с точки зрения рабочей среды и безопасности дорожного движения", – говорит руководитель отдела социальной политики Шведской ассоциации автомобильного транспорта Ульрик Ленгберг.