Швеція "перевзується" у зимові шини майже на місяць раніше

Запропоновані правила насамперед передбачають триваліший період застосування зимових шин. Велика ймовірність, що зміни впровадять вже цієї осені. На цьому наголошує ряд спеціалізованих видань країни, як от журнал Proffs.

Пропозиція передбачає вимоги щодо зимових шин для важких транспортних засобів у період з 10 листопада по 10 квітня незалежно від дорожніх умов, а також скасування вимоги щодо ланцюгів протиковзання. Мова йде про вантажівки повною масою понад 3,5 тонни, що потребуватимуть зимових шин на всіх осях з мінімальною глибиною протектора 5 міліметрів та маркуванням 3PMSF (три вершини сніжинки).

Раніше ця вимога діяла з 1 грудня по 31 березня, але зміни поширять її на згаданий період з 10 листопада по 10 квітня, незалежно від погодних умов. Так що зимові шини потрібно буде купувати й ставити майже на місяць раніше.

Для легких транспортних засобів, як от невеликі фургони доставлення, період дії шин лишається до того ж діапазону дат, з 10 листопада по 10 квітня, що означає більшу узгодженість вимог до комерційних перевезень та пасажирських перевезень.

Попередню пропозицію щодо вимоги щодо використання ланцюгів було відхилено. За оцінками, це спричинить значні додаткові витрати для транспортних компаній, а також створить ризики як для робочого середовища, так і для безпеки дорожнього руху.

Ще одна зміна, яка зараз розглядається, стосується терміну повернення до літніх шин навесні. Пропозиція полягає в тому, щоб продовжити поточний період заміни з 15 до 30 днів. Для перевізників це означає більшу гнучкість у плануванні, кращі можливості для адаптації ресурсів майстерень та зменшення ризику непотрібних простоїв у автопарку.

Нові правила щодо зимових шин 2025 року:

Важкі транспортні засоби – зимові шини обов'язкові з 10 листопада по 10 квітня (раніше лише за зимових дорожніх умов, тепер обов'язкові незалежно від дорожніх умов).

Метою доповнення є підвищення безпеки дорожнього руху та водночас створення чіткіших правил, що сприяють нагляду та контролю на дорогах.

"Ми дуже позитивні, що уряд зараз просувається вперед із чіткішими та новими вимогами до зимових шин для важких транспортних засобів. Це зміцнює як доступність, так і безпеку дорожнього руху. Той факт, що запропоновану вимогу щодо ланцюгів протиковзання було скасовано, є особливо важливим – це спричинило б високі витрати та серйозні ризики з погляду робочого середовища та безпеки дорожнього руху", – каже керівник відділу соціальної політики Шведської асоціації автомобільного транспорту Ульрік Ленгберг.