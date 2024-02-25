На венгерском международном автомобильном пункте пропуска "Захонь", граничащем с нашим МАПП "Чоп", таможенники соседнего государства обнаружили в микроавтобусе крупную партию незадекларированных табачных изделий.

Случай был бы не таким громким, но огласку получил тот факт, что в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI с контрабандным грузом то ли провожатым, то ли пассажиром ехала женщина с украинским дипломатическим паспортом. Некоторые СМИ написали, что водитель и его спутница имели дипломатические паспорта, но это не соответствует действительности.

Редакция Авто 24 выяснила, что ни водитель, ни микроавтобус дипломатического иммунитета не имели. Дипломатический паспорт предъявила только женщина, жена одного из работников украинского посольства в Венгрии. Она ехала на пассажирском сиденье.

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На официальной странице Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии в Facebook заявлено, что "микроавтобус с дипломатической маркировкой прибыл из Украины". Уточняем, не с дипломатическими номерами, а с дипломатической маркировкой.

Двери фургона действительно были опломбированы контрольным лоскутком бумаги с печатью представительства Министерства иностранных дел во Львове. Однако очень быстро таможенники выяснили, что этот дипломатический "бейдж" на двустворчатых дверях оказался поддельным. Водитель лишь хотел прикрыться дипломатическим иммунитетом спутницы и при этом было заявлено, что "они не везут товары, которые подлежат декларированию"

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Когда таможенники сообщили, что собираются проверить автобус, то водитель и его пассажирка не согласились, закрылись в кабине транспортного средства и начали куда-то звонить. Воспользовавшись моментом, один из налоговиков открыл заднюю дверь фургона, полностью загруженного коробками в черных полиэтиленовых пакетах.

Выяснилось, что внутри под вымышленным дипломатическим прикрытием везли табачные изделия. В картонных коробках в фабричной упаковке лежали блоки сигарет с фильтром.

Вскоре водитель с наручниками на руках уже наблюдал за обыском. Всего в фургоне обнаружено 141,5 тыс. пачек украинских сигарет без маркировки. Груз и фургон Mercedes-Benz Sprinter задержали.

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Украинца допросили как подозреваемого в совершении преступления бюджетного мошенничества (видео внизу, без звука) с причинением материального ущерба в особо крупных размерах, поскольку его деяние нанесло внутреннему бюджету финансовый ущерб на сумму более четверти миллиарда форинтов. Сумма большая, в украинской валюте это 26,5 миллиона гривен (26 591 890 грн).

Финансовые следователи взяли подозреваемого в таможенном преступлении водителя под стражу, а ближайший районный суд в венгерском городе Ньиредьгазе принял решение о его аресте.

Женщине, гражданке Украины, позволили свободно покинуть место происшествия из-за ее дипломатического иммунитета.

Фото/видео: Национальная налоговая и таможенная службы Венгрии