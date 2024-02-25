На угорському міжнародному автомобільному пункті пропуску "Захонь", що межує з нашим МАПП "Чоп", митники сусідньої держави виявили у мікроавтобусі велику партію незадекларованих тютюнових виробів.

Випадок був би не таким гучним, але розголосу набув той факт, що у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI з контрабандним вантажем чи то провожатим, чи то пасажиром їхала жінка з українським дипломатичним паспортом. Деякі ЗМІ написали, що водій та його супутниця мали дипломатичні паспорти, але це не відповідає дійсності.

Редакція Авто 24 з’ясувала, що ні водій, ні мікроавтобус дипломатичного імунітету не мали. Дипломатичний паспорт пред'явила тільки жінка, дружина одного з працівників українського посольства в Угорщині. Вона їхала на пасажирському сидінні.

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На офіційній сторінці Національної податкової та митної служби Угорщини в Facebook заявлено, що "мікроавтобус із дипломатичним маркуванням прибув з України". Уточнюємо, не з дипломатичними номерами, а з дипломатичним маркуванням.

Двері фургона дійсно були опломбовані контрольним лоскутком паперу з печаткою представництва Міністерства закордонних справ у Львові. Однак дуже швидко митники з'ясували, що цей дипломатичний "бейдж" на двостулкових дверях виявився підробленим. Водій лише хотів прикритися дипломатичним імунітетом супутниці й при цьому було заявлено, що "вони не везуть товари, які підлягають декларуванню"

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Коли митники повідомили, що збираються перевірити автобус, то водій та його пасажирка не погодилися, зачинилися в кабіні транспортного засобу та почали кудись телефонувати. Скориставшись моментом, один із податківців відчинив задні двері фургона, вщент завантаженого коробками в чорних поліетиленових пакетах.

З’ясувалося, що всередині під вигаданим дипломатичним прикриттям везли тютюнові вироби. В картонних коробок у фабричному пакуванні лежали блоки цигарок з фільтром.

Невдовзі водій з кайданками на руках вже спостерігав за обшуком. Всього у фургоні виявлено 141,5 тис. пачок українських сигарет без маркування. Вантаж і фургон Mercedes-Benz Sprinter затримали.

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Українця допитали як підозрюваного у вчиненні злочину бюджетного шахрайства (відео внизу, без звуку) із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах, оскільки його діяння завдало внутрішньому бюджету фінансових збитків на суму понад чверть мільярда форинтів. Сума велика, в українській валюті це 26,5 мільйона гривень (26 591 890 грн).

Фінансові слідчі взяли підозрюваного у митному злочині водія під варту, а найближчий районний суд в угорському місті Ньїредьгазі ухвалив рішення про його арешт.

Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.

Фото/відео: Національна податкова та митна служби Угорщини