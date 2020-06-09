Компания Yanmar, известный японский производитель двигателей, разрабатывает электрическую силовую установку для катеров и моторных лодок, на основе водородной установки японского электрокара.

Подавляющее большинство моторов Yanmar – дизельные, однако сейчас японская компания работает над модификацией силовой установки на водородных топливных элементах, от силового агрегата Toyota Mirai.

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В рамках партнерского проекта, Toyota предоставит большую часть элементов силового агрегата от второго поколения Mirai, а компания Yanmar построит небольшую пассажирскую лодку-прототип, чтобы продемонстрировать и проверить морской потенциал технологии до конца года.

Поскольку Япония и Южная Корея возлагают большие надежды на водород, как “чистое” топливо будущего, исследование возможности использования силовой установки на топливных элементах для лодок и летательных аппаратов имеет большое значение.

Водород предлагает гораздо большую энергетическую плотность, чем литиевые аккумуляторы, что позволяет производителям строить транспортные средства со значительным запасом хода на одном заряде, что работает без вредных выбросов в атмосферу.

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