Компанія Yanmar, відомий японський виробник двигунів, розробляє електричну силову установку для катерів та моторних човнів, на основі водневої установки японського електрокара.

Переважна більшість моторів Yanmar – дизельні, однак зараз японська компанія працює над модифікацією силової установки на водневих паливних елементах, від силового агрегата Toyota Mirai.

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У рамках партнерського проекту, Toyota надасть більшу частину елементів силового агрегату від другого покоління Mirai, а компанія Yanmar побудує невеликий пасажирський човен-прототип, щоб продемонструвати та перевірити морський потенціал технології до кінця року.

Оскільки Японія та Південна Корея покладають великі надії на водень, як “чисте” пальне майбутнього, дослідження можливості використання силової установки на паливних елементах для човнів і літальних апаратів має неабияке значення.

Водень пропонує набагато більшу енергетичну щільність, ніж літієві акумулятори, що дозволяє виробникам будувати транспортні засоби зі значним запасом ходу на одному заряді, що працює без шкідливих викидів в атмосферу.

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