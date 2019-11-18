В Киеве уже месяц действует рейд по выявлению нарушителей, которые мешают движению автобусов и троллейбусов.

По результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта в течении месяца вынесено 8600 постановлений на общую сумму штрафов 4 400 000 грн. Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

"Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий усиления контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером – с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Всего за месяц (с 15 октября по 14 ноября) вынесено 8600 постановлений почти 4 500 000 грн", – сообщил Максим Бахматов.

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Он также напомнил, что 7 ноября ввели перекрытия въезда в Киев с Житомирского направления для грузового транспорта в часы пик.

"Локацию отрабатывает Патрульная полиция и ОО "Муниципальная стража". Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, но, по нашему замыслу, впоследствии ограничения будут действовать и на других въездах. Ранее, в сентябре, въезд в Киев ограничили из Бориспольского направления, где останавливают 150 единиц грузового транспорта ежедневно", – добавил советник городского головы.



Штраф за движение по полосе общественного транспорта – 510 грн.

Еще в октябре в столице заработала координационная группа по планированию и улучшению городского трафика, инициированная Максимом Бахматовым. Руководители транспортной инфраструктуры Киева и правоохранительные органы объединили усилия для улучшения трафика города.

Напомним, что столичные чиновники хотят сделать платным въезд в центр города.​​​​​​​