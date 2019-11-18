В Києві вже місяць діє рейд з виявлення порушників, які заважають руху автобусів та тролейбусів.

За результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4 400 000 грн. Про це повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов.

"Ми вже можемо звітувати про перші результати заходів посилення контролю трафіку головних вузлів та вулиць Києва. Зокрема, довело свою ефективність патрулювання смуг громадського транспорту. Як бачимо, результати приголомшливі. Ми працюємо спільно з поліцією у години пік вранці та увечері – із 7:30 до 9:00 та з 16:30 до 19:00. Лише за місяць (із 15 жовтня до 14 листопада) винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн", – повідомив Максим Бахматов.

Читайте також: на Хрещатику встановили антипаркувальні сфери

Він також нагадав, що 7 листопада запровадили перекриття в’їзду до Києва з Житомирського напрямку для вантажного транспорту у години пік.

"Локацію відпрацьовує Патрульна поліція та ГО "Муніципальна варта". Впроваджувати зміни почали на в’їзді з боку Житомира, але, за нашим задумом, згодом обмеження діятимуть і на інших в’їздах. Раніше, у вересні, в’їзд до Києва обмежили з Бориспільського напрямку, де зупиняють 150 одиниць вантажного транспорту щоденно", – додав радник міського голови.

Штраф за рух смугою громадського транспорту – 510 грн.

Ще у жовтні в столиці запрацювала координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку, ініційована Максимом Бахматовим. Керівники транспортної інфраструктури Києва та правоохоронні органи об’єднали зусилля для покращення трафіку міста.

Нагадаємо, що столичні чиновники хочуть зробити платним в'їзд у центр міста.