Чешский автопроизводитель продолжает поддерживать интригу и за несколько дней до премьеры раскрывает автофанатам еще несколько новых дизайнерских решений, которые будут в основе дизайна будущего седана.

Эти цифровые рисунки выглядят действительно невероятно, однако, стоит учитывать, что это всего-навсего эскиз, а потому реальная Octavia будет иметь несколько иной внешний вид. Впрочем, убедиться в этом мы сможем уже совсем скоро, ведь поговаривают, что Skoda представит модель уже 14 февраля.

Читайте также: Skoda показала часть обновленной Octavia

На этих эскизах можно заметить интересные детали, такие как: переработанные дневные ходовые огни, расширяющиеся вниз на бампере, новую решетку радиатора и новые матричные светодиодные фары нового поколения.

Обновленные задние фонари несколько похожи на фонари Audi A4. Для новой топовой Octavia RS, компания Skoda придумала гораздо более агрессивный передний бампер. Также в линейку добавят комплектацию Sportline, которая будет ниже RS и служит эквивалентом Golf R-Line для Octavia.

Также интересно: Skoda обновила компактные Kamiq и Scala

А вот изображений интерьера компания Skoda не предоставила. Эксперты предполагают, что новая Octavia, как и Golf, получит большой экран мультимедиа и панель приборов такой же диагонали.

Эскиз Skoda Octavia RS

Еще одна часть головоломки, заключается в том, унаследует ли бензиновая Octavia RS мощность Golf GTI. Volkswagen увеличил двигатель 2.0 TSI, добавив 20 л.с., чтобы получить 261 л.с. Не стоит также ожидать механической коробки передач в обновленной Octavia RS, поскольку последний GTI поступил в продажу исключительно с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Skoda Octavia Combi

Golf GTI не имеет кузова универсал, что является одной из главных причин популярности Skoda Octavia Combi RS в Европе. В компании заявили, что спортивный универсал также станет лучше.

Читайте также: Уникальные Skoda, о которых вы точно раньше не слышали

Позже в этом году мы также должны увидеть обновленные версии других механических транспортных средств концерна Volkswagen Group, а именно SEAT/Cupra Leon в кузовах хэтчбек и универсал, а также Audi A3 в кузовах хэтчбек и седан.