Чеський автовиробник продовжує підтримувати інтригу й за декілька днів до прем’єри розкриває автофанатам ще кілька нових дизайнерських рішень, які будуть в основі дизайну майбутнього седана.

Ці цифрові малюнки виглядають справді неймовірно, проте, варто враховувати, що це всього-на-всього ескіз, а тому реальна Octavia матиме дещо інший зовнішній вигляд. Втім, переконатись у цьому ми зможемо вже зовсім скоро, адже подейкують, що Skoda презентує модель вже 14 лютого.

Читайте також: Skoda показала частину оновленої Octavia

На цих ескізах можна помітити цікаві деталі, такі як: перероблені денні ходові вогні, що розширюються вниз на бампері, нову решітку радіатора та нові матричні світлодіодні фари нового покоління.

Оновлені задні ліхтарі дещо схожі на ліхтарі Audi A4. Для нової топової Octavia RS, компанія Skoda придумала набагато агресивніший передній бампер. Також в лінійку додадуть комплектацію Sportline, яка буде нижче за RS й служить еквівалентом Golf R-Line для Octavia.

Також цікаво: Skoda оновила компактні Kamiq та Scala

А от зображень інтер’єру компанія Skoda не надала. Експерти припускають, що нова Octavia, як і Golf, отримає великий екран мультимедіа та панель приладів такої ж діагоналі.

Ескіз Skoda Octavia RS

Ще одна частина головоломки, полягає в тому, чи успадкує бензинова Octavia RS потужність Golf GTI. Volkswagen збільшив двигун 2.0 TSI, додавши 20 к.с., щоб отримати 261 к.с. Не варто також очікувати механічної коробки передач у оновленій Octavia RS, оскільки останній GTI надійшов у продаж виключно з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Skoda Octavia Combi

Golf GTI не має кузова універсал, що є однією з головних причин популярності Skoda Octavia Combi RS у Європі. В компанії заявили, що спортивний універсал також стане краще.

Читайте також: Унікальні Skoda, про які ви точно раніше не чули

Пізніше цього року ми також повинні побачити оновлені версії інших механічних транспортних засобів концерну Volkswagen Group, а саме SEAT/Cupra Leon в кузовах хетчбек й універсал, а також Audi A3 в кузовах хетчбек та седан.