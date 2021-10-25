Визуализация создана, чтобы напомнить о спорткаре 200 RS 1974-75 годов. Воплощение в серийном автомобиле, к сожалению, не предусмотрено.

Очередной визуальный концепт из серии Icons Get a Makeover от Skoda чтит автомобиль, который не успел снискать себе славу на треке, так как появился в то время, когда изменились правила участия в гонках. Его заменил 130 RS, который доказал мастерство чешских инженеров и гоночной команды на треке, но 200-й, говорят в Skoda, не заслуживает забвения, поскольку именно он стал основой для 130 RS.

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Ранее мы уже видели подобные визуализации от Skoda в рамках Icons Get a Makeover: вампиромобиль Ferat и кемпер 1203. Теперь можем увидеть, как сегодня могло бы выглядеть гоночное купе Skoda.

Хотя в современном представлении автомобиль не имеет тех гладких форм и плавных линий, которые были у оригинального купе, общие пропорции и формы все же каким-то образом передают дух исторической модели.

Вместо круглых фар у концепта треугольная оптика с диодным светом, массивный воздухозаборник на крыше, спойлер "утиный хвост" с прорезями на корме, воздухозаборники на задних крыльях и ливрея, похожая на ту, что была в исторической машины. А еще большие золотистые колеса, на которых автомобилю нечего делать на гравийных дорогах ралли.

Фото: визуальный концепт Skoda в стиле 200 RS / Skoda