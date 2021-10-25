Візуалізація створена, щоб нагадати про спорткар 200 RS 1974-75 років. Втілення у серійному автомобілі, на жаль, не передбачене.

Черговий візуальний концепт з серії Icons Get a Makeover від Skoda вшановує автомобіль, який не встиг здобути собі славу на треку, оскільки з’явився у час, коли змінились правила участі у перегонах. Його замінив 130 RS, який довів майстерність чеських інженерів та гоночної команди на треку, але 200-й, кажуть у Skoda, не заслуговує на забуття, оскільки саме він став основою для 130 RS.

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Раніше ми вже бачили подібні візуалізації від Skoda у рамках Icons Get a Makeover: вампіромобіль Ferat та кемпер 1203. Тепер можемо побачити, як сьогодні могло б виглядати гоночне купе Skoda.

Хоча в сучасному уявленні автомобіль не має тих гладеньких форм та плавних ліній, що були в оригінального купе, загальні пропорції та форми все ж якимось чином передають дух історичної моделі.

Замість круглих фар у концепта трикутна оптика з діодним світлом, масивний повітрозабірник на даху, спойлер “качиний хвіст” із прорізами на кормі, повітрозабірники на задніх крилах та ліврея, схожа на ту, що була в історичної машини. А ще великі золотисті колеса, на яких автомобілю нічого робити на гравійних дорогах ралі.

Фото: візуальний концепт Skoda у стилі 200 RS / Skoda