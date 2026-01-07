Сколько асфальта, щебня и горючего уместилось в карманах чиновников

Обогащение разоблачено. Дело о завладении средствами налогоплательщиков во время ремонта государственной дороги на Закарпатье передано в суд.

Об афере в дорожном строительстве говорится в сообщении Закарпатской областной прокуратуры. Там фамилии не указываются, но главных исполнителей вспомнили.

Сериал из 25 фиктивных актов и справок

Фигурантами дела стали подрядчик и главный инженер технического надзора. Именно против них прокуратура направила в суд обвинительный акт.

В ходе следствия выявлены многочисленные факты злоупотреблений и завладения бюджетными средствами во время ремонта дороги государственного значения Р-21 "Долина – Хуст". Эта автомагистраль проходит по живописной местности (см. видео ниже), обеспечивает движение транспортных потоков из многих территориальных автодорог государственного значения.

Выяснено, что подрядная организация завышала стоимость материалов и работ, в частности асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси.

Чиновников привлекали не столько живописные пейзажи Закарпатья, сколько возможность обогатиться через приписки в актах выполненных работ. Скриншот: Авто24

Чиновники вносили в документы ложные и дублирующие данные. Бывший директор предприятия подал заказчику более 25 актов и справок с фиктивными сведениями.

Служебная халатность или...

В деле говорится о том, что ведущий инженер технадзора по служебной халатности согласовал и подписал упомянутые акты. Возможно так и есть, хотя точно установить это не удалось.

Правда, в кругу финансовых экспертов и аудиторов подобное определение всегда подвергается сомнениям, поскольку на должности инженеров технадзора в дорожные службы людей с улицы не берут, там работают первоклассные специалисты, которые хорошо разбираются в специфике, тонкостях всевозможных "процентовок" и других документов учета и отчетности. Поэтому вопросы относительно халатности остаются открытыми.

Во что бюджету обошлась "халатность"

По подсчетам финансистов, бюджету нанесен ущерб на более 37,8 млн грн. Кроме того, экспертиза выявила нарушения при выполнении еще одного договора по эксплуатационному содержанию дороги на сумму более 7 млн грн. Общие убытки - почти 45 млн грн.

Должностному лицу принесли для ознакомления документы с сообщением о подозрении. Фото: прокуратура Закарпатья

Экс-директору инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог, инженеру технадзора – служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Украину дорожники "доят" очень старательно

Это пример только по одному случаю. Редакция Авто24 промониторила по запросу ситуацию по стране и пришла к неутешительному выводу – воруют по-черному.

Несмотря на то, что точную сумму средств, выведенных через коррупционные схемы в дорожной отрасли, никто не называет и не назовет, расследования указывают на масштабные убытки, исчисляемые миллиардами гривен.

Вот основные показатели по последним данным правоохранительных органов (НАБУ, САП, СБУ) по состоянию на начало 2026 года:

"Большое строительство" и дорожные картели – по оценкам экспертов и материалам уголовных производств, "откаты" на тендерах по строительству дорог обычно составляли от 10% до 20% от стоимости контракта.

Дело Р. (Днепропетровская область) – это один из самых громких примеров, в основу положено расследование о хищении 1,5 млрд грн на ремонте дорог в одной области только за один год.

Топливо – коррупционные убытки на закупках топлива для дорожной техники и железной дороги ("Укрзализныця") за последние годы оцениваются в более 5-7 млрд грн из-за завышения цен и фиктивных поставок.

Масштаб убытков – общие потери бюджета от махинаций с асфальтом и щебнем за период 2020–2025 годов, по данным антикоррупционных организаций, могут превышать 100 млрд грн.

Эти средства, вместо тысяч километров новых дорог, превратились в элитную недвижимость, иностранные активы и наличные, изъятые во время многочисленных обысков у чиновников разного уровня.

