Сколько корейских "Омаров" получила армия наших соседей

На запрос польского ресурса Defence24.pl относительно законтрактованных реактивных систем залпового огня Homar-K поступил ответ Отдела социальных коммуникаций Агентства вооружения. Сообщается, что в целом в страну поступило 117 модулей пусковой установки Homar-K (включая 9 недавно).

В 2025 году в польские вооруженные силы должно быть поставлено 54 модуля, из которых 18 сейчас находятся на стадии интеграции и ожидают поставки в целевые подразделения.

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В суммарном итоге польская армия уже имеет на вооружении 81 полноценную систему Homar-K. Ожидается, что в ближайшие месяцы это количество будет систематически расти. Налицо довольно весомый показатель, поскольку еще в октябре прошлого года имелось всего 35 единиц.

Реактивная система залпового огня Homar-K в Учебном центре артиллерии и вооружения в Торуни. Фото: Адам Свирковский, Defence24

Эксперты издания предполагают, что эффективность процесса интеграции корейского модуля с отечественными шасси и компонентами (такими как автоматизированный комплекс управления огнем Topaz от WB Group) улучшится.

Homar-K – это полонизированная реактивная артиллерийская система K239 Chunmoo, в которой базовое шасси Doosan 8x8 с бронированной кабиной было заменено на отечественный Jelcz в конфигурации 8x8 (см. видео внизу).

За боевым отделением шасси размещены два контейнера с ракетами, каждый из которых может перевозить, среди прочего, шесть управляемых 239-мм ракет с дальностью около 80 км или одну баллистическую ракету с дальностью около 290 км.

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На нынешнем этапе ключевым считается приобретение вспомогательных машин для дивизионов ракетных установок Homar-K, закупка которых планировалась еще в прошлом году. Этого не произошло потому что их закупили для WR-40 "Лангуста".

Грузовики Jelcz 883.57 (на переднем плане) и 663.45. Фото: Jelcz Sp. z o.o.

Рассматривается возможность приобретения новых боевых средств для Homar-K, как баллистическая ракета KTSSM-II/CTM-290 с увеличенной дальностью поражения или CTM-MR и ее версия, предназначена для уничтожения надводных целей в виде CTM-ASBM.

Эксперты издания подытоживают, что самих Homar-K сначала было закуплено 212 единиц для полонизированного варианта K239 Chunmoo. Однако это количество возросло до 290 благодаря подписанию второго соглашения в апреле этого года.

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Наряду с пусковыми установками, оба соглашения включали закупку 239-мм ракет CGR-080, которые имеют дальность стрельбы 80 км, а также баллистических ракет малой дальности CTM-290, способных поражать цель на расстоянии 290 км.

Второе соглашение о внедрении предусматривает создание в Польше базы обслуживания модулей пусковых установок и производство запасных частей к ним. Первый десяток модулей поступит с завода Hanwha Aerospace в Чанвоне. Начиная с 13-й модели, все последующие пусковые установки будут изготавливаться в Польше, вероятно, на заводе Huta Stalowa Wola.

Реактивная система залпового огня Homar-K, которая используется для тренировок на 2. Фото: Региональная логистическая база

Также приобретено логистический и учебный пакет. Сейчас уже планируется интеграция Homar-K с польскими 122-мм неуправляемыми ракетами в транспортно-пусковых контейнерах, разработанных WZL-2. Возможно, что некоторые пусковые установки в будущем будут установлены на шасси Jelcz 3-го поколения, что было продемонстрировано во время выставки MSPO 2023.