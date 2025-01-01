Скільки корейських "Омарів" отримала армія наших сусідів

На запит польського ресурсу Defence24.pl щодо законтрактованих реактивних систем залпового вогню Homar-K надійшла відповідь Відділу соціальних комунікацій Агентства озброєння. Повідомляється, що загалом до країни надійшло 117 модулів пускової установки Homar-K (включаючи 9 нещодавно).

У 2025 році до польських збройних сил має бути поставлено 54 модулі, з яких 18 наразі перебувають на стадії інтеграції та очікують на постачання до цільових підрозділів.

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У сумарному підсумку польська армія вже має на озброєнні щонайменше 81 повноцінну систему Homar-K. Очікується, що в найближчі місяці та кількість систематично зростатиме. Це доволі вагомий показник, оскільки ще у жовтні минулого року ця кількість становила лише 35 одиниць.

Реактивна система залпового вогню Homar-K у Навчальному центрі артилерії та озброєння в Торуні. Фото: Адам Свірковський, Defence24

Експерти видання припускають, що ефективність процесу інтеграції корейського модуля з вітчизняними шасі та компонентами (такими як автоматизований комплекс керування вогнем Topaz від WB Group) покращиться.

Homar-K – це полонізована реактивна артилерійська система K239 Chunmoo, в якій базове шасі Doosan 8x8 з броньованою кабіною було замінено на вітчизняний Jelcz у конфігурації 8x8 (див. відео внизу).

За бойовим відділенням шасі розміщено два контейнери з ракетами, кожен з яких може перевозити, серед іншого, шість керованих 239-мм ракет з дальністю близько 80 км або одну балістичну ракету з дальністю близько 290 км.

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На нинішньому етапі ключовим вважається придбання допоміжних машин для дивізіонів ракетних установок Homar-K, закупівля яких планувалася ще торік. Цього не сталося, бо їх закупили для WR-40 "Лангуста".

Вантажівки Jelcz 883.57 (на передньому плані) та 663.45. Фото: Jelcz Sp. z o.o.

Розглядається можливість придбання нових бойових засобів для Homar-K, таких як балістична ракета KTSSM-II/CTM-290 зі збільшеною дальністю ураження або CTM-MR та її версія, призначена для знищення надводних цілей у вигляді CTM-ASBM.

Експерти видання підсумовують, що самих Homar-K спочатку було закуплено 212 одиниць для полонізованого варіанту K239 Chunmoo. Однак ця кількість зросла до 290 завдяки підписанню другої угоди у квітні цього року.

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Поряд з пусковими установками, обидві угоди включали закупівлю 239-мм ракет CGR-080, які мають дальність стрільби 80 км, а також балістичних ракет малої дальності CTM-290, здатних уражати ціль на відстані 290 км.

Друга угода про впровадження передбачає створення в Польщі бази обслуговування модулів пускових установок та виробництво запасних частин до них. Перший десяток модулів надійде із заводу Hanwha Aerospace у Чанвоні. Починаючи з 13-ї моделі, всі наступні пускові установки будуть виготовлятися в Польщі, ймовірно, на заводі Huta Stalowa Wola.

Реактивна система залпового вогню Homar-K, яка використовується для тренувань на 2. Фото: Регіональна логістична база

Також придбано логістичний та навчальний пакет. Нині вже планується інтеграція Homar-K з польськими 122-мм некерованими ракетами в транспортно-пускових контейнерах, розроблених WZL-2. Можливо, що деякі пускові установки в майбутньому будуть встановлені на шасі Jelcz 3-го покоління, що було продемонстровано під час виставки MSPO 2023.