Этот вопрос кажется детским только на первый взгляд. А на самом деле, реальное количество автомобилей влияет на интересы каждого действующего автомобилиста. Редакция "Авто 24" решила разобраться с количеством легковых машин в Украине.

С точки зрения экономики автомобиль – особый товар. Это даже не столько товар, сколько субъект экономической деятельности. Его участие в товарно-денежных отношениях не завершается в день его продажи тому или иному гражданину.

Сколько машин в Украине

К сожалению, подлинных данных за первый военный год найти не удалось, но по состоянию на 2021 количество автомобилей в Украине составляло 10,2 млн единиц. Из которых легковых 8,8 млн. В течение 2022-го украинские номера впервые получили еще около 0,5 млн машин всех типов, то есть на сегодняшний день легковых авто в стране отнюдь не менее 9 миллионов.

Реальная цифра "активных" автомобилей известна по Киеву. По данным мэрии, ежесуточно таких как минимум 1,13 млн единиц (данные января 2022 г.).

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Цифра немаленькая, но реальной картины она не отображает, поскольку у нас не принято снимать подержанную машину с учета. И, вероятно, в эту статистику входят десятки, а то и сотни тысяч автомобилей производства 1960 – 1980-х годов, которые на самом деле давно уже отправлены на переплавку.

Если привести указанные 9,0 млн легковушек к населению, получится, что на 1 тысячу граждан у нас приходится около 250 автомобилей. Это немного по сравнению с развитыми странами, где этот показатель составляет около 500 машин на 1 тыс. человек. Но, учитывая украинские реалии, не все так плохо, ведь в нашей стране более развита система общественного транспорта. В отличие от многих стран мира, автобусным сообщением у нас охвачены даже отдаленные деревни. Поэтому для большинства жильцов собственная машина не является неотложной необходимостью, и они не вынуждены тяготить семейный бюджет содержанием автомобиля.

Какой средний возраст автомобиля в Украине

А вот что действительно не очень хорошо, так это средний возраст украинского автомобиля – он составляет 22,7 лет. Таким образом, наш автопарк – самый старый в Европе. Страдают от этого в первую очередь сами владельцы, вынужденные мучаться с ремонтами, и экология. Понятно, что системы нейтрализации отработавших газов отсутствуют на абсолютном большинстве машин: на одних их никогда и не было, а на тех, где были, они давно выброшены владельцами.

Сдавать в утилизацию целый автомобиль у нас не принято. Статистика считает "живыми" тысячи давно разобранных, но не снятых с учета машин.

Почему много машин – это хорошо

Государства цивилизованного мира не зря пытаются всячески стимулировать за собой развитие и собственного автопрома, и всей околоавтомобильной сферы потребительского рынка.

Автомобили постоянно потребляют горюче-смазочные материалы, чем способствуют развитию нефтеперерабатывающей промышленности и торговли;

Автомобили постоянно нуждаются в ремонте и запчастях, и это также стимулирует местное предпринимательство и промышленность. АЗС, автомойки, автомагазины, придорожные кафе и т.д. дают дополнительные поступления в бюджеты разных уровней.

Автомобилисты платят дополнительный транспортный налог, который идет на содержание дорог, нужных не только им, а всему государству.

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Личный автотранспорт не дает сбережениям граждан лежать мертвым грузом. Свободные деньги населения работают, ведь каждый семейный бюджет тратит их на связанные с авто нуждами;

Частный автомобиль работает на укрепление страны в социальном плане. Ибо он, во-первых, воплощение свободы для граждан, а во-вторых, является частью полезного досуга и отдыха. Гражданин, имеющий удовольствие от своего свободного времени, менее подвержен протестам.

Собственный автомобиль дает гражданину одну из реальных свобод – свободу передвижения. И в этом неоценима социальная роль частного автомобиля.

Почему много машин – это плохо

Между тем мировая тенденция – именно в больших населенных пунктах ограничить количество частных легковых автомобилей.

Скопление частного транспорта в населенных пунктах оказывает негативное влияние на комфортность проживания населения: пробки на дорогах, земля, занятая под парковки, задержки по дороге на работу/с работы и т.д.

"Перенаселение" городов автомобилями часто вызывает социальное напряжение.

Состояние здоровья населения . Автомобилизованная часть общества меньше двигается и приобретает все большее число болезней, связанных с гиподинамией.

Экология. На самом деле, автомобили отнюдь не на первом и не на втором месте среди факторов, загрязняющих атмосферу Земли. Но в крупных городах их влияние на чистоту воздуха заметно, в мегаполисах их доля в загрязнении воздуха достигает 70 – 90%.

Последние несколько лет ввоз подержанных машин в Украину в разы превышает импорт новых. Поэтому автопарк стареет и дальше.

Сколько автомобилей будет в Украине завтра

Наверное, примерно столько же. Но на дорогах количество легковых машин должно увеличиться. Объясняем. Если не произойдет принципиальных экономических катаклизмов, импорт подержанных легковушек из-за границы будет продолжаться. Конечно, не в темпе первой половины 2022, но во вполне заметных масштабах. При этом, с другой стороны, в ближайшие два-три года с улиц окончательно исчезнут динозавры советского периода - "классика" ВАЗов, "Москвичи" и без того немногочисленные "Запорожцы" с "Волгами". Подтоптанные иномарки, которые заменят их, будут использоваться владельцами гораздо чаще. И, как уже упоминалось, это гораздо полезнее для всех нас, чем тихое догнивание в гаражах.

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