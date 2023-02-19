Це питання здається дитячим лише на перший погляд. А насправді реальна кількість автомобілів впливає на інтереси чи не кожного діючого автомобіліста. Редакція “Авто 24” вирішила розібратися з кількістю легкових машин в Україні.
З точки зору економіки автомобіль – особливий товар. Це навіть не стільки товар, скільки суб’єкт економічної діяльності. Адже його участь у товарно-грошових відношеннях не завершується в день його продажу тому чи іншому громадянину.
Скільки машин в Україні
На жаль, достеменних даних за перший воєнний рік знайти не вдалося, але станом на 2021-й кількість автомобілів в Україні складала 10,2 млн. одиниць. З яких легкових 8,8 млн. Протягом 2022-го українські номери вперше отримали ще близько 0,5 млн машин всіх типів, тобто на сьогодні легкових авто в країні аж ніяк не менше 9 мільйонів.
Реальна цифра “активних” автомобілів відома щодо Києва. За даними мерії, щодоби таких як мінімум 1,13 млн. одиниць. (дані січня 2022 р.)
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Цифра чималенька, але реальної картини вона не відображає, оскільки в нас не прийнято знімати стару машину з обліку. І певно, до цієї статистики входять десятки, а то й сотні тисяч автівок виробництва 1960 – 1980-х років, які насправді давно вже відправлені на переплавку.
Якщо привести зазначені 9,0 млн. легковиків до кількості населення, вийде, що на 1 тисячу громадян в нас припадає близько 250 автомобілів. Це небагато у порівнянні з розвиненими країнами, де цей показник становить близько 500 машин на 1 тисячу осіб. Але з огляду на українські реалії не все так погано, адже в нашій країні більш розвинена система громадського транспорту. На відміну від багатьох країн світу, автобусним сполученням у нас охоплені навіть віддалені села. Тож для більшості мешканців власна машина не є нагальною необхідністю, і вони не змушені обтяжувати сімейний бюджет утриманням автомобіля.
Який середній вік автомобіля в Україні
А ось що дійсно не дуже добре, так це середній вік українського автомобіля – він становить 22,7 років. Таким чином, наш автопарк – найстаріший в Європі. Потерпають з цього в першу чергу самі власники, змушені мучитись з ремонтами, та екологія. Бо зрозуміло, що системи нейтралізації відпрацьованих газів відсутні на абсолютній більшості машин: на одних їх ніколи і не було, а на тих, де були, вони давно викинуті власниками.
Здавати в утилізацію ціле авто у нас не прийнято. Статистика вважає “живими” тисячі давно розібраних, але не знятих з обліку машин.
Чому багато машин – це добре
Держави цивілізованого світу недаремно намагаються всіляко стимулювати у себе розвиток і власного автопрому, і усієї навколоавтомобільної сфери споживчого ринку.
- Автомобілі постійно споживають пально-мастильні матеріали, чим сприяють розвитку нафтопереробної промисловості і торгівлі;
- Автомобілі постійно потребують ремонту та запчастин, і це так само стимулює місцеве підприємництво та промисловість. АЗС, автомийки, автомагазини, придорожні кав’ярні тощо дають додаткові надходження до бюджетів різних рівнів.
- Автомобілісти платять додатковий транспортний податок, який йде на утримання шляхів, потрібних не лише їм, а усій державі.
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- Особистий автотранспорт не дає заощадженням громадян лежати мертвим вантажем. Вільні гроші населення працюють, адже кожен сімейний бюджет витрачає їх на пов’язані з авто потреби;
- Приватний автомобіль працює на зміцнення країни у соціальному плані. Бо він, по-перше, є втіленням свободи для громадян, а по-друге, є частиною корисного дозвілля та відпочинку. Громадянин, який має задоволення від свого вільного часу, менше схильний до протестів.
Власний автомобіль дає громадянинові одну з реальних свобод – свободу пересування. І у цьому неоціненна соціальна роль приватного авто.
Чому багато машин – це погано
Між тим, світова тенденція – саме у великих населених пунктах обмежити кількість приватних легкових авто.
- Скупчення приватного транспорту у населених пунктах негативно впливає на комфортність проживання населення: корки на дорогах, земля, зайнята під парковки, затримки дорогою на роботу/з роботи тощо.
- “Перенаселення” міст автомобілями часто викликає соціальне напруження.
- Стан здоров’я населення. Автомобілізована частина суспільства менше рухається і набуває дедалі більшого числа хвороб, пов’язаних з гіподинамією.
- Екологія. Насправді автомобілі аж ніяк не на першому, і не на другому місці серед чинників, які забруднюють атмосферу Землі. Але у великих містах їхній вплив на чистоту повітря помітний, в мегаполісах їхня доля в забрудненні повітря сягає 70 – 90%.
Останні кілька років ввезення вживаних машин в Україну в рази перевищує імпорт нових. Тож автопарк старішає і надалі.
Скільки автомобілів буде в Україні завтра
Певно, приблизно стільки ж. Але на дорогах кількість легкових машин повинна збільшитись. Пояснюємо. Якщо не станеться принципових економічних катаклізмів, імпорт вживаних легковиків з-за кордону триватиме. Звісно, не в темпі першої половини 2022-го, але в цілком помітних масштабах. При тому з іншого боку, у найближчі два-три роки з вулиць остаточно зникнуть динозаври радянського періоду – “класика” ВАЗів, “Москвичі” та й без того нечисленні “Запорожці” з “Волгами”. Ті підтоптані іномарки, що замінять їх, будуть використовуватись власниками набагато частіше. І, як уже згадувалося, це набагато корисніше для всіх нас, ніж тихе догнивання у гаражах.
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