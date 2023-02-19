Це питання здається дитячим лише на перший погляд. А насправді реальна кількість автомобілів впливає на інтереси чи не кожного діючого автомобіліста. Редакція “Авто 24” вирішила розібратися з кількістю легкових машин в Україні.

З точки зору економіки автомобіль – особливий товар. Це навіть не стільки товар, скільки суб’єкт економічної діяльності. Адже його участь у товарно-грошових відношеннях не завершується в день його продажу тому чи іншому громадянину.

Скільки машин в Україні

На жаль, достеменних даних за перший воєнний рік знайти не вдалося, але станом на 2021-й кількість автомобілів в Україні складала 10,2 млн. одиниць. З яких легкових 8,8 млн. Протягом 2022-го українські номери вперше отримали ще близько 0,5 млн машин всіх типів, тобто на сьогодні легкових авто в країні аж ніяк не менше 9 мільйонів.

Реальна цифра “активних” автомобілів відома щодо Києва. За даними мерії, щодоби таких як мінімум 1,13 млн. одиниць. (дані січня 2022 р.)

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Цифра чималенька, але реальної картини вона не відображає, оскільки в нас не прийнято знімати стару машину з обліку. І певно, до цієї статистики входять десятки, а то й сотні тисяч автівок виробництва 1960 – 1980-х років, які насправді давно вже відправлені на переплавку.

Якщо привести зазначені 9,0 млн. легковиків до кількості населення, вийде, що на 1 тисячу громадян в нас припадає близько 250 автомобілів. Це небагато у порівнянні з розвиненими країнами, де цей показник становить близько 500 машин на 1 тисячу осіб. Але з огляду на українські реалії не все так погано, адже в нашій країні більш розвинена система громадського транспорту. На відміну від багатьох країн світу, автобусним сполученням у нас охоплені навіть віддалені села. Тож для більшості мешканців власна машина не є нагальною необхідністю, і вони не змушені обтяжувати сімейний бюджет утриманням автомобіля.

Який середній вік автомобіля в Україні

А ось що дійсно не дуже добре, так це середній вік українського автомобіля – він становить 22,7 років. Таким чином, наш автопарк – найстаріший в Європі. Потерпають з цього в першу чергу самі власники, змушені мучитись з ремонтами, та екологія. Бо зрозуміло, що системи нейтралізації відпрацьованих газів відсутні на абсолютній більшості машин: на одних їх ніколи і не було, а на тих, де були, вони давно викинуті власниками.

Здавати в утилізацію ціле авто у нас не прийнято. Статистика вважає “живими” тисячі давно розібраних, але не знятих з обліку машин.

Чому багато машин – це добре

Держави цивілізованого світу недаремно намагаються всіляко стимулювати у себе розвиток і власного автопрому, і усієї навколоавтомобільної сфери споживчого ринку.

Автомобілі постійно споживають пально-мастильні матеріали, чим сприяють розвитку нафтопереробної промисловості і торгівлі;

Автомобілі постійно потребують ремонту та запчастин, і це так само стимулює місцеве підприємництво та промисловість. АЗС, автомийки, автомагазини, придорожні кав’ярні тощо дають додаткові надходження до бюджетів різних рівнів.

Автомобілісти платять додатковий транспортний податок, який йде на утримання шляхів, потрібних не лише їм, а усій державі.

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Особистий автотранспорт не дає заощадженням громадян лежати мертвим вантажем. Вільні гроші населення працюють, адже кожен сімейний бюджет витрачає їх на пов’язані з авто потреби;

Приватний автомобіль працює на зміцнення країни у соціальному плані. Бо він, по-перше, є втіленням свободи для громадян, а по-друге, є частиною корисного дозвілля та відпочинку. Громадянин, який має задоволення від свого вільного часу, менше схильний до протестів.

Власний автомобіль дає громадянинові одну з реальних свобод – свободу пересування. І у цьому неоціненна соціальна роль приватного авто.

Чому багато машин – це погано

Між тим, світова тенденція – саме у великих населених пунктах обмежити кількість приватних легкових авто.

Скупчення приватного транспорту у населених пунктах негативно впливає на комфортність проживання населення: корки на дорогах, земля, зайнята під парковки, затримки дорогою на роботу/з роботи тощо.

“Перенаселення” міст автомобілями часто викликає соціальне напруження.

Стан здоров’я населення. Автомобілізована частина суспільства менше рухається і набуває дедалі більшого числа хвороб, пов’язаних з гіподинамією.

Екологія. Насправді автомобілі аж ніяк не на першому, і не на другому місці серед чинників, які забруднюють атмосферу Землі. Але у великих містах їхній вплив на чистоту повітря помітний, в мегаполісах їхня доля в забрудненні повітря сягає 70 – 90%.

Останні кілька років ввезення вживаних машин в Україну в рази перевищує імпорт нових. Тож автопарк старішає і надалі.

Скільки автомобілів буде в Україні завтра

Певно, приблизно стільки ж. Але на дорогах кількість легкових машин повинна збільшитись. Пояснюємо. Якщо не станеться принципових економічних катаклізмів, імпорт вживаних легковиків з-за кордону триватиме. Звісно, не в темпі першої половини 2022-го, але в цілком помітних масштабах. При тому з іншого боку, у найближчі два-три роки з вулиць остаточно зникнуть динозаври радянського періоду – “класика” ВАЗів, “Москвичі” та й без того нечисленні “Запорожці” з “Волгами”. Ті підтоптані іномарки, що замінять їх, будуть використовуватись власниками набагато частіше. І, як уже згадувалося, це набагато корисніше для всіх нас, ніж тихе догнивання у гаражах.

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