Сколько пробега должно быть у подержанного автомобиля

Пробег считается одним из ориентиров при выборе подержанного автомобиля. Логика кажется очевидной: меньше километров – меньше износа, следовательно, длиннее ресурс. Однако в реальности все значительно сложнее, пишет iseecars.com.

На современном рынке, где цены на подержанные авто достигли рекордных уровней, часто хорошей покупкой может оказаться именно автомобиль с большим пробегом. Чтобы понять, когда пробег действительно имеет значение, а когда нет, стоит разобраться в ключевых факторах.

Уход важнее цифры на одометре

Два автомобиля с одинаковыми характеристиками могут иметь кардинально разное техническое состояние. Один владелец добросовестно соблюдает регламент обслуживания, ведет журнал работ, сохраняет все чеки. Другой же ограничивается визитом в сервис только тогда, когда на панели загораются предупредительные сигналы.

Если разница в пробеге между такими авто составляет несколько десятков тысяч километров, лучше выбрать ухоженный автомобиль, даже если его пробег выше. Зато заброшенное авто с незначительным пробегом может принести гораздо больше проблем.

Автомобиль, которым почти не пользовались: скрытый риск

Авто с очень малым пробегом часто выглядит привлекательной покупкой, особенно когда речь идет о старых моделях. Однако длительное простаивание также вредит технике. Резиновые элементы, уплотнители, прокладки постепенно теряют эластичность и могут начать протекать после возобновления ежедневной эксплуатации.

Особенно это касается автомобилей старше десяти лет с минимальным пробегом. Такие экземпляры бывают редкими и интересными для коллекционеров, но требуют внимательной предпродажной проверки.

Чрезмерно большой годовой пробег

Средний пробег для легкового авто составляет примерно 10-20 тысяч километров в год. Если автомобиль наезжал значительно больше, это означает, что его активно эксплуатировали. Это не делает его плохим, но приближает дорогостоящие регламентные работы: замену ремня ГРМ, охладительной системы, тормозных комплектов.

Такое авто может стоить дешевле, но покупатель должен учесть будущие расходы на сервис.

Возраст автомобиля: когда становится слишком поздно?

Большинство автомобилей достигает этапа повышенной вероятности неожиданных дорогостоящих поломок примерно после 8–10 лет эксплуатации или пробега более 150-200 тысяч километров. Это не значит, что такие авто стоит игнорировать, но они нуждаются в более тщательной диагностике.

Если есть выбор между десятилетним ухоженным авто и младшим, но со следами ДТП и сомнительным обслуживанием, первый вариант часто является лучшим. Состояние всегда важнее паспортного года.

В целом ресурс подавляющего большинства современных автомобилей достигает примерно 300 тысяч километров. Это примерно 15 лет эксплуатации. После этого содержание автомобиля в хорошем техническом состоянии становится слишком дорогим и во многих случаях не имеет смысла.

Пробег пробега неровный: шоссе против города

Не весь пробег изнашивает автомобиль одинаково. Тысяча километров в мегаполисе с частыми остановками, ухабами и пробками нагружает технику значительно больше, чем тысяча километров на шоссе с ровным движением.

Автомобили с небольшим городским пробегом могут иметь больший реальный износ, чем машин с большим "трасса-преимущественно" пробегом. Поэтому стоит обращать внимание не только на цифры, но и на условия эксплуатации.

Итог: идеального пробега не существует

Пробег важный, но не единственный критерий оценки подержанного автомобиля. Лучшим выбором будет авто, которое имеет:

регулярное обслуживание

прозрачную историю

отсутствие ДТП

постоянную, а не эпизодическую эксплуатацию

адекватный пробег относительно возраста

Иногда это означает отказ от автомобиля с наименьшим пробегом. Большая цифра на одометре сама по себе не является приговором, а вот халатность предыдущего владельца может стать настоящей проблемой.