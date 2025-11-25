Скільки пробігу має бути у вживаного автомобіля

Пробіг вважається одним з орієнтирів під час вибору вживаного автомобіля. Логіка здається очевидною: менше кілометрів – менше зносу, отже, довший ресурс. Однак у реальності все значно складніше, пише iseecars.com.

На сучасному ринку, де ціни на вживані авто досягли рекордних рівнів, часто хорошою покупкою може виявитися саме автомобіль із більшим пробігом. Щоб зрозуміти, коли пробіг дійсно має значення, а коли ні, варто розібратися у ключових чинниках.

Догляд важливіший за цифру на одометрі

Два автомобілі з однаковими характеристиками можуть мати кардинально різний технічний стан. Один власник сумлінно дотримується регламенту обслуговування, веде журнал робіт, зберігає всі чеки. Інший же обмежується візитом до сервісу лише тоді, коли на панелі загоряються попереджувальні сигнали.

Якщо різниця у пробігу між такими авто становить декілька десятків тисяч кілометрів, краще обрати доглянутий автомобіль, навіть якщо його пробіг вищий. Натомість занедбане авто з незначним пробігом може принести набагато більше проблем.

Автомобіль, яким майже не користувалися: прихований ризик

Авто з дуже малим пробігом часто виглядає привабливою покупкою, особливо коли йдеться про старі моделі. Проте тривале простоювання також шкодить техніці. Гумові елементи, ущільнювачі, прокладки поступово втрачають еластичність і можуть почати протікати після відновлення щоденної експлуатації.

Особливо це стосується автомобілів старших за десять років з мінімальним пробігом. Такі екземпляри бувають рідкісними та цікавими для колекціонерів, але потребують уважної передкупівельної перевірки.

Надмірно великий річний пробіг

Середній пробіг для легкового авто становить приблизно 10-20 тисяч кілометрів на рік. Якщо автомобіль наїжджав значно більше, це означає, що його активно експлуатували. Це не робить його поганим, але наближає дорогі регламентні роботи: заміну ременя ГРМ, охолоджувальної системи, гальмівних комплектів.

Таке авто може коштувати дешевше, але покупець повинен врахувати майбутні витрати на сервіс.

Вік автомобіля: коли стає занадто пізно?

Більшість автомобілів досягає етапу підвищеної ймовірності несподіваних дорогих поломок приблизно після 8–10 років експлуатації або пробігу понад 150-200 тисяч кілометрів. Це не означає, що такі авто варто ігнорувати, але вони потребують ретельнішої діагностики.

Якщо є вибір між десятирічним доглянутим авто і молодшим, але зі слідами ДТП та сумнівним обслуговуванням, перший варіант часто є кращим. Стан завжди важливіший за паспортний рік.

Загалом ресурс переважної більшості сучасних автомобілів сягає приблизно 300 тисяч кілометрів. Це приблизно 15 років експлуатації. Після цього утримання автомобіля у хорошому технічному стані стає надто дорогим і у багатьох випадках не має сенсу.

Пробіг пробігу нерівний: шосе проти міста

Не весь пробіг зношує автомобіль однаково. Тисяча кілометрів у мегаполісі з частими зупинками, вибоїнами та заторами навантажує техніку значно більше, ніж тисяча кілометрів на шосе з рівним рухом.

Автомобілі з невеликим міським пробігом можуть мати більший реальний знос, ніж машин із великим «траса-переважно» пробігом. Тому варто звертати увагу не лише на цифри, а й на умови експлуатації.

Підсумок: ідеального пробігу не існує

Пробіг важливий, але не єдиний критерій оцінки вживаного автомобіля. Найкращим вибором буде авто, яке має:

регулярне обслуговування

прозору історію

відсутність ДТП

постійну, а не епізодичну експлуатацію

адекватний пробіг відносно віку

Іноді це означає відмову від автомобіля з найменшим пробігом. Велика цифра на одометрі сама по собі не є вироком, а от недбалість попереднього власника може стати справжньою проблемою.