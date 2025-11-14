Власники Hyundai скаржаться: двигун їхнього Santa Fe вибухає після 100 тисяч кілометрів пробігу

Як пише Carscoops, подружжя Джейсон та Еллісон Бернс придбали Santa Fe з пробігом у 28 000 кілометрів у 2019 році. У квітні 2024-го, після майже 120 000 кілометрів, їхній позашляховик заглох і втратив потужність. Огляд показав дірку в блоці двигуна, ймовірно спричинену зламаним шатуном, який пробив мотор ізсередини.

Після численних скарг та розслідування NHTSA Hyundai була змушена продовжити гарантію на двигуни Santa Fe 2014–2019 років до 15 років або 240 000 кілометрів пробігу.

Однак родина Бернсів дізналася про цю гарантію лише у 2024 році, коли їхній двигун уже помер, а місцевий дилер нібито відмовився ремонтувати позашляховик безкоштовно. У результаті вони продали Santa Fe за пів ціни та придбали нове авто у того ж дилера за $30 000.

У позові стверджується, що Hyundai роками знала про дефекти 3.3 Lambda II GDI — зокрема про:

заклинювання двигунів;

відриви шатунів;

руйнування блоку;

масові скарги власників.

Цей двигун встановлювався також на низці моделей Kia, і раніше був предметом окремих розслідувань. Позивачі стверджують, що Hyundai вдавалася до оманливої реклами, порушувала гарантійні зобов’язання та закони про захист прав споживачів.

Бернси вимагають відшкодування збитків і судового наказу, який зобов’яже Hyundai відкликати та замінити всі потенційно дефектні двигуни.