Инструкция пользователя, возможно, не самая интересная литература, но владельцам отдельных видов автомобилей она нужна не меньше, чем пилотам самолетов.

Водители спецтехники обязаны ознакомиться со всеми инструкциями к машине, на которой будут работать, в то время как владельцы обычных легковых автомобилей часто пренебрегают “мануалами”, изучая свою машину интуитивно. Другое дело – инструкции к молниеносно быстрым и очень дорогим автомобилям.

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Суперкары – это автомобили, превосходящие обычные во всем, включая цену. Поэтому их владельцев не удивляют ценники на запчасти, хранение и сервис: колесные диски для Bugatti за 8–12 тысяч евро, замена масла за 18 тысяч евро, десятки тысяч долларов на содержание ежегодно, не говоря об эксплуатационных расходах на топливо, шины, страхование и тому подобное. Иметь дело с такими дорогими и быстрыми машинами лучше во всеоружии, подготовившись теоретически.

Возможно поэтому мануалы к суперкарам стоят, как комплект новой спортивной резины. С другой стороны, обучающие брошюры ценят коллекционеры и владельцы некомплектных суперкаров, которые приобрели свои авто не из первых рук. Так или иначе, печатные материалы ценятся настолько, что их продают на аукционе. Стоимость – от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Инструкцию к Ferrari F40, например, аукционисты оценивают в 5,5–6,5 тысяч долларов.

Фото: инструкции пользователя для Ferrari F40 / RM Sothebys