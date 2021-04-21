Інструкція користувача, можливо, не найцікавіша література, але власникам окремих видів автомобілів вона потрібна не менше, ніж пілотам літаків.

Водії спецтехніки зобов’язані ознайомитись з усіма інструкціями до машини, на якій працюватимуть, в той час як власники звичайних легкових автомобілів часто нехтують “мануалами”, вивчаючи свою машину інтуїтивно. Інша справа – інструкції до блискавично швидких і дуже дорогих автомобілів.

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Суперкари – це автомобілі, що перевершують звичайні у всьому, включаючи ціну. Тому їх власників не дивують цінники на запчастини, зберігання та сервіс: колісні диски для Bugatti за 8–12 тисяч євро, заміна мастила за 18 тисяч євро, десятки тисяч доларів на утримання щороку, не кажучи про експлуатаційні витрати на пальне, шини, страхування тощо. Мати справу з такими дорогими і швидкими машинами краще у всеозброєнні, підготувавшись теоретично.

Можливо тому мануали до суперкарів коштують, як комплект нової спортивної гуми. З іншого боку, навчальні брошури поціновують колекціонери та власники некомплектних суперкарів, що придбали свої авто не з перших рук. Так чи інакше, друковані матеріали цінуються настільки, що їх продають на аукціоні. Вартість – від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Інструкцію до Ferrari F40, наприклад, аукціоністи оцінюють у 5,5–6,5 тисяч доларів.

Фото: інструкції користувача для Ferrari F40 / RM Sothebys