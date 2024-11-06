Сколько стоит разминирование одного гектара поля машиной и вручную: исследование

Украинский парк машин разминирования самых высоких темпов роста набрал только в нынешнем году. Сейчас на балансе операторов всех форм собственности и подчинения, как отмечают эксперты сайта бизнеса и экономики "Наші гроші", находится 98 машин механического разминирования.

Наряду с техникой на разминировании работает более 4 300 саперов. С начала года украинские аграрии получили от саперов более 231 тыс. га обследованных и очищенных от мин сельхозземель, которые уже запущены в оборот.

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Осенью в Украине через "Прозорро" проведены первые торги на разминирование территорий. Их общее количество достигло 15. Сейчас продолжаются лоты общей стоимостью 208,83 млн грн.

Благодаря таким тендерам в системе "Прозорро" стали известны расценки на обследование и разминирование – ручное и механизированное. В разных компаниях они колеблются. Однако наиболее привлекательными предложения по стоимости оказались у ООО "Гуманитарная безопасность".

Украинские поля уже признаны ныне самыми засоренными в мире взрывоопасными предметами. Фото: сайт ООО "Гуманитарная безопасность"

Это предприятие по соглашению с Центром гуманитарного разминирования (ЦГМ) 31 октября получило контракт на разминирование земельных участков сельскохозяйственного назначения на общую сумму 170 млн грн, что считается самым большим в смете ЦГМ, проведшего закупки на 227 млн грн.

До конца года ООО "Гуманитарная безопасность" должно провести разминирование 3 366 га в Харьковской области. Наибольшие суммы приходятся на разминирование вручную и разминирование с использованием машин и механизмов. Расценки оказались самыми низкими среди участников торгов.

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Скажем, разминирование с использованием машин и механизмов эта компания проводит по цене 218 771 грн/га. Конкуренты на торгах предлагали делать это на треть (33,1%) и на чуть более чем четверть (27,8%) дороже.

Ручное разминирование у упомянутой компании практически вдвое дороже. И это понятно – сапер ошибается только один раз. У других участников тендера ручное разминирование имеет многократное превышение от машинного. Однако торги показали, что в ходе тендерных предложений на разминирование агроземель через "Прозорро" цена ручного разминирования упала в четыре раза.

Инфографика: Авто24 по данным сайта "Наши деньги"

Таким образом читатель имеет возможность (см инфографику выше) сравнить расценки на операции по разминированию. Высоким тарифам в машинном и ручном разминировании, обследовании или обезвреживании боеприпасов не стоит удивляться, поскольку такие работы связаны с большим риском. Для саперов-пиротехников это передний край, поэтому приведенная тарификация соответствует реалиям – мировая практика оплаты услуг пришла и в эту сферу деятельности.

Приводится еще несколько интересных фактов. Сообщается, что больше всего с начала года пиротехники обследовали в Херсонской области, где после машинного механического и ручного разминирования хозяйствам возвращено в оборот более 257 тысяч гектаров земель.

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По статистике актов приема-передачи, лучшие результаты разминирования украинские пиротехники показали в сентябре нынешнего года, когда хозяйствам за месяц было возвращено "под ключ" более 30,5 тыс. га пахотных земель.

Есть досадные данные. С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 1 ноября этого года из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 068 человек, из которых 100 детей.