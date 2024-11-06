Скільки коштує розмінування одного гектара поля машиною та вручну: дослідження

Український парк машин розмінування найвищих темпів зростання набрав лише в нинішньому році. Наразі на балансі операторів усіх форм власності та підпорядкування, як зазначають експерти сайту бізнесу й економіки "Наші гроші", перебуває 98 машин механічного розмінування.

Поряд з технікою на розмінуванні працює понад 4 300 саперів. З початку року українські аграрії отримали від саперів понад 231 тис. га обстежених та очищених від мін сільгоспземель, які вже запущено в обіг.

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Восени в Україні через "Прозорро" проведено перші торги на розмінування територій. Їх загальна кількість сягнула 15. Нині тривають лоти загальною вартістю 208,83 млн грн.

Завдяки таким тендерам у системі "Прозорро" стали відомі розцінки на обстеження й розмінування – ручне та механізоване. У різних компаніях вони коливаються. Однак найбільш привабливими пропозиції за вартістю виявилися у ТОВ "Гуманітарна безпека".

Українські поля вже визнано нині найбільш засміченими у світі вибухонебезпечними предметами. Фото: сайт ТОВ "Гуманітарна безпека"

Це підприємство за угодою з Центром гуманітарного розмінування (ЦГМ) 31 жовтня отримало контракт на розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною сумою 170 млн грн, що вважається найбільшим в кошторисі ЦГМ, що провів закупівлі на 227 млн грн.

До кінця року ТОВ "Гуманітарна безпека" має провести розмінування 3 366 га в Харківській області. Найбільші суми припадають на розмінування вручну та розмінування з використанням машин і механізмів. Розцінки виявилися найнижчими з-поміж учасників торгів.

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Скажімо, розмінування з використанням машин і механізмів ця компанія проводить за ціною 218 771 грн/га. Конкуренти на торгах пропонували робити це на третину (33,1%) та на трохи більше ніж чверть (27,8%) дорожче.

Ручне розмінування у згаданої компанії практично удвічі дорожче. І це зрозуміло – сапер помиляється лише один раз. В інших учасників тендера ручне розмінування має кількаразове перевищення від машинного. Однак торги показали, що в ході тендерних пропозицій на розмінування агроземель через "Прозорро" ціна ручного розмінування впала в чотири рази.

Інфографіка: Авто24 за даними сайту "Наші гроші"

Таким чином, читач має змогу (див інфографіку вище) порівняти розцінки на операції з розмінування. Високим тарифам в машинному та ручному розмінуванні, обстеженні чи знешкодженні боєприпасів не варто дивуватися, оскільки такі роботи пов’язані з великим ризиком. Для саперів-піротехніків це передній край, тож наведена тарифікація відповідає реаліям – світова практика оплати послуг прийшла й у цю сферу діяльності.

Наводиться ще кілька цікавих фактів. Повідомляється, що найбільше з початку року піротехніки обстежили в Херсонській області, де після машинного механічного та ручного розмінування господарствам повернуто в обробіток понад 257 тисяч гектарів земель.

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За статистикою актів прийомо-передачі, найкращі результати розмінування українські піротехніки показали у вересні нинішнього року, коли господарствам за місяць було повернуто "під ключ" понад 30,5 тис. га орних земель.

Є прикрі дані. Від початку повномасштабного вторгнення і станом на 1 листопада цього року через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 068 осіб, з яких 100 дітей.