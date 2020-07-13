У Томми и Фреда интересная и очень важная работа – помогать делать автомобили безопасными. Для этого им приходится разбиваться в машинах снова и снова.

Бывает ли у вас временами ощущение в конце рабочего дня, что вас расплющило о кирпичную стену? У Фреда и Томми точно бывает, потому что это их работа. Они краш-манекены.

Смотрите также: Серийные бедняги: семья утопила два дорогих внедорожника, пытаясь спасти тонущую лодку

Вторая серия короткометражного шоу называется “Кризис среднего возраста”. Ветеран Фред снова возмущается, из-за отсутствия “нормальных” повреждений, после аварии. Удачи вам и смотрите, не сломайте ничего”, – дает напутствие оператор перед стартом. “Сломать?! Да эти чертовы Мерседесы такие безопасные, что нам повезет, если получим хотя бы царапину!”, – отвечает Фред. Томми не упустил своего шанса подколоть коллегу: “Если тебе так скучно и хочется разбиться, может перейдешь в отдел тестирования мотоциклов?”. “Я говорил, что я скучаю на этой работе, а не переживаю кризис среднего возраста”, – отвечает Фред.

В третьей части сериала появляется третье действующее лицо. Точнее, голос, знакомый владельцам современных Mercedes-Benz – умный персональный ассистент с голосовым управлением. Фред, не теряя ни секунды, сразу же интересуется, мог ли бы он понравиться “госпоже Мерседес”. Ответ пришел только после лобового столкновения. "Ты мне нравишься, Фред, но эти твои усы – даже не знаю...”.

Смотрите также: Проворная баба Рина снова села за руль и дала газу на "бинзиновозе": видео