90-летняя жительница Закарпатья завела себе страничку в Instagram и уже имеет более 20 тысяч подписчиков. "Авто 24" в числе поклонников лихой блогерши за ее любовь к машинам.

Среди многочисленных видео-блогеров фаворитом редакции Авто 24 была австралийка Алекс, известная как Суперкар Блонди. Но теперь “закарпатская супер-блондинка” отодвинула австралийскую женщину на задний план в наших сердцах.

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@rina_z_zakarpattya снялась в вирусном рекламном ролике для @azs_eleron, но не ради собственной выгоды. В конце одного из видео она объясняет, что деньги, заработанные рекламой, передаются на благотворительные цели.

Подпись к видео в шутку объясняет, что героиня случайно наткнулась на качественный бензин и решила купить целый бензовоз, так как заправлять Ford Mustang приходится часто.



Размещает публикации в инстаграм-аккаунте “Баба Рина из Закарпатья” от ее имени внук Иван.

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