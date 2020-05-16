90-річна жителька Закарпаття завела собі сторінку в Instagram і вже має більше 20 тисяч фолловерів. "Авто 24" в числі шанувальників хвацької блогерки, за її любов до машин.

З-поміж числених відео-блогерів, фаворитом редакції Авто 24 була австралійка Алекс, відома як Суперкар Блонді. Та тепер “закарпатська супер-білявка” відсунула австралійську молодицю на задній план у наших серцях.

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@rina_z_zakarpattya знялась у вірусному рекламному ролику для @azs_eleron, але не заради власної вигоди. В кінці одного з відео вона пояснює, що гроші, зароблені рекламою, передаються на благодійні цілі.

Підпис до відео жартома пояснює, що героїня випадково натрапила на якісний бензин та вирішила купити цілий бензовоз, адже заправляти Ford Mustang доводиться часто.



Розміщує публікації в Інстаграм-акаунті “Баба Ріна з Закарпаття” від її імені онук Іван.

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