У Томмі та Фреда цікава і дуже важлива робота – допомагати робити автомобілі безпечнішими. Для цього їм доводиться розбиватись в машинах знову і знову.

Чи буває у вас часом відчуття в кінці робочого дня, що вас розплющило об цегляну стіну? У Фреда і Томмі точно буває, тому що це їх робота. Вони краш-манекени.

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Друга серія короткометражного шоу називається “Криза середнього віку”. Ветеран Фред знову обурюється, через відсутність “нормальних” ушводжень, після аварії. “Щасти вам і глядіть, не зламайте нічого”, – дає напуття оператор, перед стартом. “Зламати?! Та ці бісові Мерседеси такі безпечні, що нам пощастить, якщо отримаємо бодай подряпину!”, – відповідає Фред. Томмі не впустив свого шансу підколоти колегу: “Якщо тобі так нудно і хочеться розбитись, може перейдеш у відділ тестування мотоциклів?”. “Я казав, що я нуджусь на цій роботі, а не переживаю кризу середнього віку”, – відповідає Фред.



У третій частині серіалу з’являється третя дійова особа. Точніше, голос, знайомий власникам сучасних Mercedes-Benz – розумний персональний асистент з голосовим управлінням. Фред, не гаючи ні секунди, одразу ж цікавиться, чи міг би він сподобатись “пані Мерседес”. Відповідь надійшла тільки після лобоого зіткнення. “Ти мені подобаєшся, Фред, але оці твої вуса – навіть не знаю...”.

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