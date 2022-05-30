27 мая 2022 года вступил в силу закон, якобы снижающий экологический стандарт импортной коммерческой техники до уровня "Евро3". Однако в нем столько ограничений, что он вряд ли будет полноценно работать.

До последнего времени для импортных подержанных легковушек действовал экологический стандарт не менее "Евро-2", а на все остальные категории моторных транспортных средств – "Евро-5". Закон, принятый в мае, снижает этот стандарт до уровня Евро-3. На практике это авто, сделанные после 1999 года. В список вошли почти все категории коммерческого транспорта, кроме седельных тягачей. А именно такие коды товарных позиций в соответствии с УКТ ВЭД:

8702 – автобусы

8704 – грузовики (все виды, массой как до 3,5 тонн, так и свыше)

8705 – спецтехника (автокраны, бетоносмесители и т.п.).

Однако не все так просто. Закон содержит значительное количество условий и ограничений, существенно сужающих его действие и почти полностью нивелирующих.

Кстати, грузовики и бусы в возрасте до 22 года уже можно ввозить в Украину. Но не всем.

Только для юридических лиц

Действие закона распространяется только на юридических лиц. Физические лица, включая предпринимателей, не смогут воспользоваться законом. А именно малый и средний бизнес в большинстве случаев нуждается в недорогом транспортном средстве для осуществления предпринимательской деятельности.

В 2021 году всего треть от общего количества импортных грузовиков и автобусов впервые регистрировали юридические лица (31%). Приблизительно таким же могло бы быть потенциальное количество заинтересованных в покупке коммерческого транспорта из-за границы, если бы не другие ограничения.

Только для собственного использования

Использование транспортного средства, ввезенного по новым условиям, допускается только для собственного пользования этими юридическими лицами. Простыми словами, авто нужно ввозить и регистрировать в сервисном центре на одну и ту же компанию.

Также возникает вопрос по трактовке «собственного» пользования. Значит ли это, что сдача автомобиля в аренду или управлением таким транспортным средством лицом, не находящимся в трудовых отношениях с компанией, на которую зарегистрирован автомобиль, является незаконной? Поскольку никакой ответственности за несоблюдение этого требования законодатели не предусмотрели, вопрос остается без ответа.

Кстати, Кабмин усложнил ввоз грузовиков с нулевой растаможкой

Продавать нельзя 3 года

Отчуждение автомобилей, ввозимых по новому закону, запрещено в течение 1095 дней со дня первой государственной регистрации. А это три года, за которые уже и так не новое транспортное средство может просто исчерпать свой ресурс. То есть уже и продавать будет нечего. Но это не самое плохое в этой ситуации.

Воспользоваться услугами посредников запрещено

Компаниям, занимающимся торговлей транспортными средствами, невозможно будет привезти авто и продать его другому лицу. Это создаст дополнительные проблемы и еще больше сузит круг тех, кто будет желать приобрести за границей авто. Ведь законодательство требует, чтобы юридическое лицо, желающее импортировать товар, должно быть субъектом ВЭД со всеми требованиями этого статуса.

Для начала нужно встать на учет в таможенных органах; затем заключить внешнеэкономический договор (контракт) с продавцом транспортного средства (на практике иностранные продавцы в большинстве случаев отказывают в этом, если речь не идет о дорогом транспортном средстве или крупной партии); получить счет (инвойс); купить валюту на межбанковском валютном рынке; оплатить товар; оформить полный пакет экспортно-импортной документации; выступить декларантом (получателем) импортируемого товара.

Для небольшой компании, которая планирует приобрести один или несколько недорогих минифургонов для перевозки товаров, вся эта процедура может оказаться, во-первых, непонятной и сложной, во-вторых, экономически невыгодной — расходы на юридическое сопровождение всех сделок и сделок может оказаться больше, чем потенциальная выгода при покупке автомобиля в Украине.

На практике не исключены случаи, когда автомобили будут регистрировать на себя фирмы-посредники и оставлять у себя на балансе, передавая в пользование тем, кому они реально нужны.

Акцизный налог остается

Действующая сегодня "нулевая" растаможка распространяется исключительно на физических лиц. Юридическим лицам, для которых будет действовать стандарт Евро-3, налоги придется платить в полном объеме.

Сегодня в зависимости от возраста по грузовым транспортным средствам установлен повышающий коэффициент на акцизный налог х40 или х50; на автобусы – х40. В результате этот налог можно считать запретным для грузовиков старше 5 лет и автобусов старше 8 лет. В большинстве случаев импортировать такие транспортные средства не будет экономического смысла, ведь сумма всех расходов редко будет меньше цены аналогичного авто на внутреннем рынке. Исключением могут быть отдельные категории спецтехники, которых недостаточно на внутреннем рынке – автокраны, бетоносмесители, мусоровозы и т.д.

Что в результате?

Для восстановления Украины требуется коммерческая техника. При этом спрос на грузовики и автобусы старше 5 лет наибольший, в первую очередь из-за низкой покупательной способности украинцев. Это создает дефицит коммерческих транспортных средств, блокирует развитие малого и среднего бизнеса, заставляет перевозчиков поддерживать на ходу устаревшую опасную по всем аспектам технику, произведенную еще во времена СССР. Средний возраст грузовых автомобилей на внутреннем рынке – 17,7 года, автобусов – 17,8 года. Это свидетельствует о необходимости обновления парка коммерческого транспорта в Украине.

По итогам 2021 года более 20% рынка грузовых автомобилей занимает советская, российская или белорусская продукция — транспортные средства марок ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ЗиЛ и другие. Значительную часть на рынке автобусов занимают автобусы марок БАЗ, I-Van, Богдан, Рута, ЧАЗ и т.п., которые хотя и изготовлены в Украине, однако из иностранных компонентов на грузовых шасси, которые не оответствуют современным европейским стандартам и нормам, а почти 10% рынке — это б/у автобусы российского и белорусского производства (ПАЗ, ГАЗ, МАЗ и т.д.).

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств находится под вопросом из-за запрета торговли с россией, а большинство запчастей и расходных материалов в них поставлялись именно из этих стран. Массовый вывод из эксплуатации таких транспортных средств на фоне повышенной потребности в свою очередь усугубит дефицит на рынке. Удовлетворить его возможно, прежде всего, импортом подержанных грузовиков и автобусов из-за границы, ведь прирост автопарка коммерческих авто в Украине происходит преимущественно путем первых регистраций импортных транспортных средств с пробегом.

Стимулом для развития рынка и импорта коммерческой техники — грузовой, строительной, погрузочной, сельхозтехники, автобусов и других видов транспортных средств, критически необходимых для развития экономики мог стать новый закон о снижении экологических стандартов, если бы он действовал без ограничений, и вместе с отменой акцизного налога. Однако в действующей редакции практическая польза такого решения оказалась полностью нивелированной.