27 травня 2022 року набув чинності закон, який ніби-то знижує екологічний стандарт імпортної комерційної техніки до рівня "Євро3". Проте в ньому стільки обмежень, що він навряд чи буде повноцінно працювати.

До останнього часу для імпортних вживаних легковиків діяв екологічний стандарт не менше “Євро-2”, а на всі інші категорії моторних транспортних засобів — “Євро-5”. Закон, ухвалений у травні, понижує цей стандарт до рівня “Євро-3”. На практиці це авто, виготовлені після 1999 року. У перелік увійшли майже всі категорії комерційного транспорту, окрім сідлових тягачів. А саме такі коди товарних позицій відповідно до УКТ ЗЕД:

8702 — автобуси

8704 — вантажівки (усі види, масою як до 3,5 тонн, так і понад)

8705 — спецтехніка (автокрани, бетонозмішувачі тощо).

Проте не все так просто. Закон містить значну кількість умов та обмежень, які суттєво звужують його дію та майже повністю нівелюють.

До речі вантажівки та буси віком до 22 року вже можна ввозити в Україну. Але не всім.

Лише для юридичних осіб

Дія закону поширюється виключно на юридичних осіб. Фізичні особи, у тому числі підприємці, не зможуть скористатися законом. А саме малий та середній бізнес у більшості випадків і потребує недорогого транспортного засобу для здійснення підприємницької діяльності.

У 2021 році лише третину від загальної кількості імпортних вантажівок та автобусів вперше реєстрували юридичні особи (31%). Приблизно такою ж могла б бути потенційна кількість зацікавлених в купівлі комерційного транспорту з-за кордону, якби не інші обмеження.

Тільки для власного використання

Використання транспортного засобу, ввезеного за новими умовами, допускається лише для власного користування цими юридичними особами. Простими словами, авто потрібно ввозити та реєструвати в сервісному центрі на одну і ту ж компанію.

Також постає питання щодо трактування «власного» користування. Чи означає це, що здача автомобіля в оренду чи керуванням таким транспортним засобом особою, яка не перебуває в трудових стосунках із компанією, на яку зареєстроване авто, є незаконним? Оскільки жодної відповідальності за недотримання цієї вимоги законотворці не передбачили, то питання залишається без відповіді.

До речі Кабмін ускладнив ввезення вантажівок з нульовим розмитненням

Продавати не можна 3 роки

Відчуження авто, ввезених по новому закону, заборонено протягом 1095 днів з дня першої державної реєстрації. А це — три роки, за які вже і так не новий транспортний засіб може просто вичерпати свій ресурс. Тобто, вже і продавати буде нічого. Але це не найгірше в цій ситуації.

Скористатися послугами посередників заборонено

Компаніям, що займаються торгівлею транспортними засобами, буде неможливо привезти авто та продати його іншій особі. Це створить додаткові проблеми та ще більше звузить коло тих, хто матиме бажання придбати за кордоном авто. Адже законодавство вимагає, щоб юридична особа, котра бажає імпортувати товар, повинна бути суб’єктом ЗЕД — з усіма вимогами цього статусу.

Для початку потрібно стати на облік в митних органах; потім укласти зовнішньоекономічний договір (контракт) з продавцем транспортного засобу (на практиці іноземні продавці в більшості випадків відмовляють в цьому, якщо не йдеться про дорогий транспортний засіб чи велику партію); отримати рахунок (інвойс); купити валюту на міжбанківському валютному ринку; оплатити товар; оформити повний пакет експортно-імпортної документації; виступити декларантом (отримувачем) імпортованого товару.

Для невеликої компанії, що планує придбати один чи кілька недорогих мініфургонів для перевезення товарів, уся ця процедура може виявитися, по-перше, незрозумілою та складно, по друге, економічно невигідною — витрати на юридичний супровід усіх угод та операцій може виявитися більшою, ніж потенційна вигода під час купівлі автомобіля в Україні.

На практиці не виключені випадки, коли автомобілі реєструватимуть на себе фірми-посередники, і залишатимуть в себе на балансі, передаючи у користування тим, кому вони реально потрібні.

Акцизний податок залишається

"Нульове" розмитнення, що діє сьогодні, поширюється виключно на фізичних осіб. Юридичним особам, для яких діятиме стандарт «Євро-3», податки доведеться платити у повному обсязі.

Сьогодні залежно від віку щодо вантажних транспортних засобів встановлений підвищувальний коефіцієнт на акцизний податок х40 або х50; на автобуси — х40. В результаті цей податок можна вважати заборонним для вантажівок віком понад 5 років та автобусів віком понад 8 років. В більшості випадків імпортувати такі транспортні засоби не буде економічного сенсу, адже сума усіх витрат рідко коли буде меншою за ціну аналогічного авто на внутрішньому ринку. Виключенням можуть бути окремі категорії спецтехніки, яких недостатньо на внутрішньому ринку — автокрани, бетонозмішувачі, сміттєвози тощо.

Що в результаті?

Для відбудови України потрібна комерційна техніка. При цьому попит на вантажівки та автобуси віком понад 5 років найбільший, в першу чергу через низьку купівельну здатність українців. Це створює дефіцит комерційних транспортних засобів, блокує розвиток малого і середнього бізнесу, змушує перевізників підтримувати на ходу застарілу небезпечну за усіма аспектами техніку вироблену ще в часи СРСР. Середній вік вантажних автомобілів на внутрішньому ринку — 17,7 року, автобусів — 17,8 року. Це свідчить про потребу в оновленні парку комерційного транспорту в Україні.

За підсумками 2021 року понад 20% ринку вантажних авто займає радянська, російська або білоруська продукція — транспортні засоби марок ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ЗиЛ та інші. Значну частину на ринку автобусів займають автобуси марок БАЗ, I-Van, Богдан, Рута, ЧАЗ тощо, котрі, хоч і виготовлені в Україні, проте з іноземних компонентів на вантажних шасі, котрі не відповідають сучасним європейським стандартам та нормам, а майже 10% ринку — це вживані автобуси російського та білоруського виробництва (ПАЗ, ГАЗ, МАЗ тощо).

Подальша експлуатація таких транспортних засобів знаходиться під сумнівом через заборону торгівлі з росією, а більшість запчастин та витратних матеріалів до них постачались саме із цих країн. Масове виведення з експлуатації таких транспортних засобів на фоні підвищеної потреби своєю чергою поглибить дефіцит на ринку. Задовольнити його можливо насамперед імпортом вживаних вантажівок і автобусів з-за кордону, адже приріст автопарку комерційних авто в Україні відбувається переважно шляхом перших реєстрацій імпортних транспортних засобів з пробігом.

Стимулом для розвитку ринку та імпорту комерційної техніки — вантажної, будівельної, навантажувальної, сільгосптехніки, автобусів та інших видів транспортних засобів, критично необхідних для розвитку економіки міг стати новий закон про зниження екологічних стандартів, якби він діяв без обмежень, та вкупі зі скасуванням акцизного податку. Проте в чинній редакції практична користь такого рішення виявилася повністю знівельованою.