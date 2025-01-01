Собакоподобных роботов выпустили на пляж: что они там будут делать

Ручное ковыряние в песке, что является самым распространенным методом уборки пляжей во всем мире, могут заменить собакоподобные вакуумно-уборочные машины. Они не знают усталости, тщательно очищают прибрежную зону, требуют только подзарядки батареи и устройства места для накопления собранного мусора.

О новой роботизированной машине, которая изготовлена и протестирована в прошлом году, а сейчас каждое утро уже работает в эксплуатационном режиме на одном из пляжей Италии, рассказывает со ссылкой на разработчиков motorpasion.com.

Подсчеты показали, что на каждый квадратный метр итальянского пляжа приходится один окурок. Это в среднем, хотя на самом деле может быть и больше. При этом следует учесть, что окурок разлагается не менее 12 лет и если не убирать, то отдыхать уже через пять-шесть лет придется на свалке, а не на пляже.

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Исследователи Итальянского технологического института (IIT) создали робота-уборщика, использовав для этого искусственный интеллект и передовую технологию камеры для обнаружения и нюхания окурков даже на таких сложных поверхностях, как мягкий песок или пляжи с камнями и лестницами. Назвали эту роботизированную беспилотную машинку VERO (Vacuum-cleaner Covered RObot).

Четырехлапая машина вместо ходовой из колес базируется на коммерческой платформе AlienGo от китайской компании Unitree, к которой добавлен пылесос весом 2 кг и насадки, напечатанные на 3D-принтере. Их разместили на каждой лапе для всасывания окурков и другого мелкого мусора.

Фото: IIT

Здесь разработчики объединили усовершенствованную мобильность передвижения с системой всасывания, интегрированной в ноги. Мелкий мусор собирает машина тщательно и без брака. Правда, речь идет об окурках и мелком мусоре, но ничего не сказано о сборе потерянных золотых и серебряных украшений.

Эксперты уже в один голос заявили, что это может быть прекрасная альтернатива поисковикам, которые еще до восхода солнца с металлоискателями прочесывают пляжные зоны в поисках потерянных сережек, колец или других украшений из драгоценных металлов с ювелирно отшлифованными камушками. Для этого следует лишь поставить магниты и написать соответствующие программы с алгоритмом реагирования на такие предметы, пренебрегая окурками и мусором.

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Собакоподобные роботы-пылесосы пока настроены на окурки, хотя есть вероятность, что это только начало. Благодаря сложной системе компьютерного зрения, работающей с неким искусственным интеллектом, обученным на более чем 2000 изображениях, VERO может идентифицировать окурки в режиме реального времени с высокой точностью.

В этом ему помогают две камеры Intel RealSense: фронтальная камера для планирования маршрута и камера глубины для регулирования расположения его ног. Обе управляют роботом, когда он исследует неровности местности, например, мягкий песок или лестницы, чтобы он мог сохранять свою устойчивость.

Оператор дистанционно указывает VERO зону, которую нужно убрать, и робот планирует лучший маршрут для покрытия территории за меньшее время полностью автономно, используя передовые алгоритмы, такие как Dijkstra, для оптимизации движения.

Коллаж: Авто24/Motorpasion

Во время своих первых испытаний роботу удалось собрать до 90% обнаруженных окурков, продемонстрировав, что эта технология может ускорить и улучшить уборку природных пространств, таких как пляжи, где мусор, особенно окурки, становится все более серьезной экологической проблемой и сложной для решения.

Фактически, каждая нога робота способна вмещать в себя различные инструменты, что значительно расширяет его возможные сферы применения. Ряд испытаний VERO в помещении и под открытым небом (на улице, пляже и природной тропе) показал, что робот успешно справляется со своей задачей. По мнению разработчиков, в перспективе роботы похожей конструкции могут найти применение в других сферах.

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Ценник на такую машину еще не определен, все упирается в большую стоимость базовой платформы. Названная выше модель AlienGo стоит около 50 000 долларов, то есть в пределах 43 750 евро. Однако итальянская команда разработчиков упомянутого института уже изучает версии с дешевыми платформами, такими как Unitree Go 2, которая стоит около 1 600 долларов (1 400 евро), что может сделать эту технологию более доступной в будущем.

В этом контексте уже существуют подобные решения, похожие на VERO, что и уже некоторое время тестируются в разных частях мира, например, робот BeachBot, разработанный в Нидерландах, также использует искусственный интеллект для обнаружения окурков на песке. Правда, там другая технология, он использует систему сгребания вместо пылесоса.