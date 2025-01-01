Собакоподібних роботів випустили на пляж: що вони там робитимуть

Ручне колупання в піску, що є найпоширенішим методом прибирання пляжів у всьому світі, можуть замінити собакоподібні вакуумно-прибиральні машини. Вони не знають втоми, ретельно очищають прибережну зону, потребують лише підзарядки батареї та влаштування місця для накопичення зібраного сміття.

Про нову роботизовану машину, що виготовлена й протестована торік, а нині щоранку вже працює в експлуатаційному режимі на одному з пляжів Італії, розповідає з посиланням на розробників motorpasion.com.

Підрахунки показали, що на кожен квадратний метр італійського пляжу припадає один недопалок. Це в середньому, хоча насправді може бути й більше. При цьому слід врахувати, що недопалок розкладається щонайменше 12 років і якщо не прибирати, то відпочивати вже через п'ять-шість років доведеться на смітнику, а не на пляжі.

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Дослідники Італійського технологічного інституту (IIT) створили робота-прибиральника, використавши для цього штучний інтелект і передову технологію камери для виявлення та нюхання недопалків навіть на таких складних поверхнях, як м'який пісок або пляжі з камінням і сходами. Назвали цю роботизовану безпілотну машинку VERO (Vacuum-cleaner Covered RObot).

Чотирилапа машина замість ходової з коліс базується на комерційній платформі AlienGo від китайської компанії Unitree, до якої додано пилосос вагою 2 кг та насадки, надруковані на 3D-принтері. Їх розмістили на кожній лапі для всмоктування недопалків та іншого дрібного сміття.

Фото: IIT

Тут розробники поєднали вдосконалену мобільність пересування із системою всмоктування, інтегрованою в ноги. Дрібне сміття збирає машина ретельно та без браку. Щоправда, мова йде про недопалки та дрібне сміття, але нічого не сказано про збір загублених золотих та срібних прикрас.

Експерти вже в один голос заявили, що це може бути чудова альтернатива пошуковцям, які ще до сходу сонця з металошукачами прочісують пляжні зони в пошуках загублених сережок, обручок чи інших прикрас з дорогоцінних металів та з ювелірно відшліфованими камінчиками. Для цього слід лише поставити магніти й написати відповідні програми з алгоритмом реагування на такі предмети, нехтуючи недопалками та сміттям.

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Собакоподібні роботи-пилососи поки налаштовані на недопалки, хоча є ймовірність, що це тільки початок. Завдяки складній системі комп'ютерного зору, що працює з певним штучним інтелектом, навченим на більш ніж 2000 зображеннях, VERO може ідентифікувати недопалки в режимі реального часу з високою точністю.

У цьому йому допомагають дві камери Intel RealSense: фронтальна камера для планування маршруту та камера глибини для регулювання розташування його ніг. Обидва керують роботом, коли він досліджує нерівності місцевості, наприклад, м'який пісок або сходи, щоб він міг зберігати свою стійкість.

Оператор дистанційно вказує VERO зону, яку потрібно прибрати, і робот планує найкращий маршрут для покриття території за менший час повністю автономно, використовуючи передові алгоритми, такі як Dijkstra, для оптимізації руху.

Колаж: Авто24/Motorpasion

Під час своїх перших випробувань роботу вдалося зібрати до 90% виявлених недопалків, продемонструвавши, що ця технологія може прискорити та покращити прибирання природних просторів, таких як пляжі, де сміття, особливо недопалки, стає все більш серйозною екологічною проблемою та складною для вирішення.

Хоча основною метою VERO є підтримка пляжів у чистоті, його розробники зазначають, що "він може бути адаптований до інших завдань, таких як вибіркова сільськогосподарська фумігація, перевірка інфраструктури в пошуках тріщин або підтримка в будівельних роботах".

Фактично, кожна нога робота здатна вміщати в себе різні інструменти, що значно розширює його можливі сфери застосування. Ряд випробувань VERO у приміщенні та просто неба (на вулиці, пляжі та природній стежці) показав, що робот успішно справляється зі своїм завданням. На думку розробників, у перспективі роботи схожої конструкції можуть знайти застосування в інших сферах.

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Цінник на таку машину ще не визначено, все впирається у велику вартість базової платформи. Названа вище модель AlienGo коштує близько 50 000 доларів, тобто в межах 43 750 євро. Однак італійська команда розробників згаданого інституту вже вивчає версії з дешевими платформами, такими як Unitree Go 2, яка коштує близько 1 600 доларів (1 400 євро), що може зробити цю технологію більш доступною в майбутньому.

У цьому контексті вже існують подібні рішення, схожі на VERO, що і вже деякий час тестуються в різних частинах світу, наприклад, робот BeachBot, розроблений у Нідерландах, також використовує штучний інтелект для виявлення недопалків на піску. Щоправда, там інша технологія, він використовує систему згрібання замість пилососа.