Из-за солнечного затмения штат Техас в США запретил движение транспорта с тяжеловесным и негабаритным грузом: 8 апреля такие машины не выезжают на дороги или выводятся полицией за их пределы.

И хотя солнечное затмение в этом регионе случается часто, интерес американцев к нынешнему астрономическому явлению большой – ориентировочно в 13:40 – 13:44 ожидается не частичное, а полное затмение. День в такие минуты трансформируется в ночь. Увидеть небесные светила в таком сочетании стремятся люди разных возрастных и профессиональных категорий.

Следующее полное солнечное затмение произойдет в прилегающих США регионах только в августе 2044 года в Монтане и Северной Дакоте.

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На этот раз увидеть затмение американцам будет сложно – видимость ограничена частью территории относительно положения Луны. Полное затмение можно наблюдать в 83 округах Техаса. Они составляют приблизительную треть национальной территории.

8 апреля Луна пройдет впереди Солнца, часть Северной Америки погрузится во тьму, что ознаменует собой редкое небесное явление, которое не вернется десятилетиями.

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Коллаж: Авто24

"Становится достаточно темно, чтобы выделить яркие звезды и планеты, поэтому это очень драматично, очень впечатляюще. Большинство людей испытывают интуитивную реакцию на полное затмение", — отмечают астрономы, в т.ч. ученые NASA,

Последнее полное солнечное затмение в Америке наблюдалось в августе 2017 года. Тогда автомагистрали подверглись "значительные пробки, низких скоростей". До апокалипсиса не дошло, но в четырех местах пробки продолжались от 7 до 15,5 часа, а максимальная длина очереди в трех местах колебалась от 45 до 70 миль, то есть от 72 до 112,6 километра.

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Из-за большого интереса людей к нынешнему солнечному затмению и, главное, из-за многократного роста транспортного трафика в регион, власти Техаса решили запретить в понедельник, 8 апреля, движение негабаритного транспорта в полосе обзора астрономического прохождения небесных светил. Кое-где в США из-за этого не будут работать и школы.

Чиновники пришли к выводу, что солнечное затмение приведет к увеличению туристического потока, на дорогах появится много легковых машин. По прогнозам, это станет самым массовым туристическим событием в США в 2024 году. Поскольку транспорт с тяжеловесным или негабаритным грузом замедлит трафик, то его выезд на дороги общего пользования решено полностью в этот день ограничить.

Инфографика: GreatAmericanEclipse.com

Ожидается, что Техас посетит от 270 000 до 1,1 миллиона человек для созерцания затмения, согласно оценкам, предоставленным Техасским контролером. Компания Hertz сообщила об увеличении на 3 000% бронирований для городов, которые в зоне наблюдения за затмением. American Paper Optics по состоянию на 4 апреля уже продала более 70 миллионов очков для солнечного затмения и ожидает достичь отметки в 75 миллионов.

Таким образом, 8 апреля в течение 24 часов ни один "размерный" местный и транзитный транспорт не имеет права выезжать на автомагистрали, в т.ч. местного значения, по всем 83 округам. Кстати, эта территория по площади такая же как и территория Румынии на европейском континенте.

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Эти все округа расположены по диагонали в соответствии с движением Луны относительно штата. Ее прохождение относительно Земли и штата займет полосу видимости, то есть благоприятную зону наблюдения за светилами, шириной в 300 километров.

Астрономы сделали анимацию лунной тени в Северной Америке, имитирующую вид с космического корабля на высоте 125 миль/201 км, который гонится за тенью (см. видео внизу). 8 апреля 2024 года все, находящиеся в тени, увидят редкое явление солнечной короны во время полного солнечного затмения.