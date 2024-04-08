Через сонячне затемнення штат Техас в США заборонив рух транспорту з великоваговим та негабаритним вантажем: 8 квітня такі машини не виїздять на дороги чи виводяться поліцією за їх межі.

І хоча сонячне затемнення у цьому регіоні трапляється часто, інтерес американців до нинішнього астрономічного явища неабиякий – орієнтовно о 13:40 – 13:44 очікується не часткове, а повне затемнення. День у такі хвилини трансформується у ніч. Побачити небесні світила в такому поєднанні прагнуть люди різних вікових та професійних категорій.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться в прилеглих США регіонах лише в серпні 2044 року в Монтані та Північній Дакоті.

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Цього разу побачити затемнення американцям буде складно – видимість обмежена частиною території відносно положення Місяця. Повне затемнення можна спостерігати у 83 округах Техасу. Вони складають приблизну третину національної території.

8 квітня Місяць пройде попереду Сонця, частина Північної Америки порине у темряву, що ознаменує собою рідкісне небесне явище, яке не повернеться десятиліттями.

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Колаж: Авто24

"Стає досить темно, щоб виділити яскраві зорі та планети, тому це дуже драматично, дуже вражаюче. Більшість людей відчувають інтуїтивну реакцію на повне затемнення", — зазначають астрономи, в т.ч. науковці NASA,

Останнє повне сонячне затемнення в Америці спостерігалося у серпні 2017 року. Тоді автомагістралі зазнали "значних заторів, низьких швидкостей". До апокаліпсиса не дійшло, але у чотирьох місцях затори тривали від 7 до 15,5 години, а максимальна довжина черги в трьох місцях коливалася від 45 до 70 миль, тобто від 72 до 112,6 кілометра.

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Через великий інтерес людей до нинішнього сонячного затемнення і, головне, через багаторазове зростання транспортного трафіку в регіон, влада Техасу вирішила заборонити в понеділок, 8 квітня, рух негабаритного транспорту у смузі огляду астрономічного проходження небесних світил. Подекуди в США через це не працюватимуть і школи.

Чиновники прийшли до висновку, що сонячне затемнення приведе до збільшення туристичного потоку, на дорогах з’явиться багато легкових машин. За прогнозами, це стане наймасовішою туристичною подією в США у 2024 році. Оскільки транспорт з великоваговим чи негабаритним вантажем сповільнить трафік, то його виїзд на дороги загального користування вирішено повністю у цей день обмежити.

Інфографіка: GreatAmericanEclipse.com

Очікується, що Техас відвідає від 270 000 до 1,1 мільйона людей для споглядання затемнення, згідно з оцінками, наданими Техаським контролером. Компанія Hertz повідомила про збільшення на 3 000% бронювань для міст, які в зоні спостереження за затемненням. American Paper Optics станом на 4 квітня вже продала понад 70 мільйонів окулярів для сонячного затемнення й очікує досягти позначки в 75 мільйонів.

Таким чином, 8 квітня протягом 24 годин жоден "розмірний" місцевий і транзитний транспорт не має права виїздити на автомагістралі, в т.ч. місцевого значення, по всіх 83 округах. До речі, ця територія за площею така ж як і територія Румунії на європейському континенті.

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Ці всі округи розташовані по діагоналі відповідно до руху Місяця відносно штату. Його проходження щодо Землі та штату займе смугу видимості, тобто сприятливу зону спостереження за світилами, завширшки в 300 кілометрів.

Астрономи зробили анімацію місячної тіні в Північній Америці, що імітує вид з космічного корабля на висоті 125 миль/201 км, який женеться за тінню (див. відео внизу). 8 квітня 2024 року всі, хто перебуває в тіні, побачать рідкісне явище сонячної корони під час повного сонячного затемнення.