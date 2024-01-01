Солнечные панели и кондиционер: как сделать прохладу в кабине грузовика

Пока владельцы современных магистральных фур на стоянках гоняют движки, чтобы работал штатный кондиционер, владелец старенького DAF 95.430 ATI Space Cab Euro II с турецкой регистрацией наслаждается комфортной температурой в салоне от обычной офисной сплит-системы кондиционера.

На снимке хорошо видно вытяжку кондиционера, установленную внутри кабины. Она, как пишет DAF Lovers Europe, размещена над спальным местом и, вероятно, выполняет поставленные задачи не хуже стационарного агрегата. Фактически это самая настоящая сплит-система для стационарных помещений.

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Две фотоэлектрические панели на жестких рамах смонтированы на крыше кабины. Они наклонены таким образом, что попутно выполняют еще и функцию спойлера.

Списанная офисная сплит-система в умелых руках превратилась в автомобильную. Фото со страницы DAF Lovers Europe

Эксперты определили, что суммарная мощность обеих панелей может превышать 0,5 кВт. Этого результата достаточно для покрытия текущего потребления кондиционером. Если учесть относительно небольшую по объему кубатуры кабину для охлаждения, что значительно меньше офисов или жилых комнат, то такому кондиционеру достаточно работать на минимальной скорости.

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Опубликованные в сети фото сначала вызвали насмешки, но впоследствии комментарии сменились на довольно содержательные определения и похвалу изобретательности водителя.

"Этот спойлер на крыше – это гениальная идея", – пишет Marcin Zieonka.

"Это не бессмысленно, если работает", – добавляет Bartek Mrówka.

"Почему бы и нет? Если это работает, то значит работает", – соглашается Kev In.

Старенький, но ухоженный DAF 95 получил недорогую инновацию для комфорта и удешевления расходов. Фото со страницы DAF Lovers Europe

Вот такая альтернатива комфорта на стареньком автомобиле DAF экологического формата Евро-2, что в Турции еще не подпадает под запрет, и действительно считается хорошим инженерным решением. По фото видно, что кондиционер не из новых.

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Вероятно, этот агрегат был где-то списан, а потом отремонтирован, усовершенствован и адаптирован под эксплуатацию в транспортном средстве. Тому, кто додумался и это сделал, следует отдать должное за неординарное, но все-таки практичное решение.