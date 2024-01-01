Сонячні панелі та кондиціонер: як зробити прохолоду в кабіні вантажівки

Поки власники сучасних магістральних фур на стоянках ганяють движки, щоб працював штатний кондиціонер, власник старенького DAF 95.430 ATI Space Cab Euro II з турецькою реєстрацією насолоджується комфортною температурою у салоні від звичайної офісної спліт-системи кондиціонера.

На знімку добре видно витяжку кондиціонера, встановлену всередині кабіни. Вона, як пише DAF Lovers Europe, розміщена над спальним місцем і, ймовірно, виконує поставлені завдання не гірше від стаціонарного агрегата. Фактично це найсправжнісінька спліт-система для стаціонарних приміщень.

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Дві фотоелектричні панелі на жорстких рамах змонтовані на даху кабіни. Вони нахилені таким чином, що попутно виконують ще й функцію спойлера.

Списана офісна спліт-система в умілих руках перетворилася на автомобільну. Фото зі сторінки DAF Lovers Europe

Експерти визначили, що сумарна потужність обох панелей може перевищувати 0,5 кВт. Цього результату достатньо для покриття поточного споживання кондиціонером. Якщо врахувати відносно невелику за обсягом кубатури кабіну для охолодження, що значно менша від офісів чи житлових кімнат, то такому кондиціонеру достатньо працювати на мінімальній швидкості.

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Опубліковані в мережі фото спочатку викликали насміхання та кепкування, але згодом коментарі змінилися на доволі змістовні визначення та похвалу винахідливості водія.

"Цей спойлер на даху – це геніальна ідея", – пише Marcin Zieonka.

"Це не безглуздо, якщо працює", – додає Bartek Mrówka.

"Чому б і ні? Якщо це працює, то значить працює", – погоджується Kev In.

Старенький, але доглянутий DAF 95 отримав недорогу інновацію для комфорту й здешевлення витрат. Фото зі сторінки DAF Lovers Europe

Ось така альтернатива комфорту на старенькому автомобілі DAF екологічного формату Євро-2, що в Туреччині ще не підпадає під заборону, й справді вважається гарним інженерним рішенням. З фото видно, що кондиціонер не з нових.

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Ймовірно, цей агрегат був десь списаний, а потім відремонтований, удосконалений і адаптований під експлуатацію в транспортному засобі. Тому, хто додумався й це зробив, слід віддати належне за неординарне, але все-таки практичне рішення.