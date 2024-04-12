Автопарк подразделений Службы спасения Виннитчины пополнили сразу пять спецавтомобилей: транспорт для ГСЧС поступил в рамках партнерской помощи из Литвы, Канады, Германии и Швейцарии.

Три из пяти машин поступили пиротехнической части для отрядов подводного и гуманитарного разминирования. Там потребность в таких автомобилях из-за постоянных выездов в деоккупированные районы очень большая.

В этом перечне есть оперативно-пиротехническая машина для перевозки личного состава и имущества отделения подводного разминирования, грузовой автомобиль повышенной проходимости со стрелой-манипулятором, а также пиротехнический автомобиль тяжелого типа на базе шасси МАN, надстройка которого изготовлена на отечественном предприятии Validus Special Auto. Эта машина, в частности, оборудована для перевозки крупногабаритных взрывоопасных предметов.

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На месте останется коленчатый автоподъемник с максимальным вылетом стрелы на 45 метров. Его поставят на дежурство в одной из частей областного центра. Спасательной автолестницы с такой операционной высотой город еще не имел. Старенький ЗИЛ-131 выдвигал лестницу только на 30 метров.

Теперь бойцы этого экипажа могут спокойно добраться до 14 этажа и оттуда эвакуировать людей или проводить другие спасательные работы. Автолестница размещена на 3-осном шасси Volvo FM 500. Машина комплектуется дизельным двигателем D13 мощностью 500 л.с. (368 кВт) и выдает максимальный крутящий момент при 980–1400 об/мин 2500 Нм.

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В комплекте идет 12-ступенчатая коробка передач с делителем и демультипликатором с автоматизированной системой переключения передач. I-Shift оснащена компактным ретардером. Есть коробка отбора мощности.

А вот пожарная автоцистерна вместимостью воды на 6,5 тонны отправилась нести службу в пожарно-спасательной части Казатина. Там будет работать Iveco Magirus.

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Кроме этого, экипажи всех прибывших автомобилей получили современные аптечки для оказания личному составу и населению домедицинской помощи. Там есть все необходимое для первичного спасения.

Такими же аптечками будут укомплектованы экипажи другого спецтранспорта, что выезжают на вызовы или отбывают в командировку в прифронтовые и деоккупированные территории на дежурство или разминирование. Для этого областная военная администрация передала в ГСЧС 150 таких аптечек.

Фото: Винница, ГСЧС