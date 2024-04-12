Автопарк підрозділів Служби порятунку Вінниччини поповнили відразу п’ять спецавтомобілів: транспорт для ДСНС надійшов у рамках партнерської допомоги з Литви, Канади, Німеччини та Швейцарії.

Три з п’яти машин надійшли піротехнічній частині для загонів підводного та гуманітарного розмінування. Там потреба у таких автомобілях через постійні виїзди в деокуповані райони дуже велика.

У цьому переліку є оперативно-піротехнічна машина для перевезення особового складу та майна відділення підводного розмінування, вантажний автомобіль підвищеної прохідності зі стрілою-маніпулятором, а також піротехнічний автомобіль важкого типу на базі шасі МАN, надбудова якого виготовлена на вітчизняному підприємстві Validus Special Auto. Ця машина, зокрема, облаштована для перевезення великогабаритних вибухонебезпечних предметів.

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На місці залишиться колінчатий автопідіймач з максимальним вильотом стріли на 45 метрів. Його поставлять на чергування в одній з частин обласного центру. Рятувальної автодрабини з такою операційною висотою місто ще не мало. Старенький ЗІЛ-131 висувну драбину подавав вгору лише на 30 метрів.

Тепер бійці цього екіпажу можуть спокійно дістатися до 14 поверху і звідти евакуйовувати людей чи проводити інші рятувальні роботи. Автодрабина розміщена на 3-вісному шасі Volvo FM 500. Машина комплектується дизельним двигуном D13 потужністю 500 к. с. (368 кВт) та видає максимальний крутний момент при 980–1400 об/хв 2500 Нм.

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У комплекті йде 12-ступенева коробка передач із дільником і демультиплікатором з автоматизованою системою перемикання передач. I-Shift оснащена компактним ретардером. Є коробка відбору потужності.

А ось пожежна автоцистерна місткістю води на 6,5 тонни відправилася нести службу в пожежно-рятувальній частині Козятина. Там працюватиме Iveco Magirus.

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Окрім цього, екіпажі всіх прибулих автомобілів отримали сучасні аптечки для надання особовому складу та населенню домедичної допомоги. Там є все необхідне для первинного порятунку.

Такими ж аптечками будуть укомплектовані екіпажі іншого спецтранспорту, що виїздять на виклики чи відбувають у відрядження у прифронтові чи деокуповані території на чергування або розмінування. Для цього обласна військова адміністрація передала в ДСНС 150 таких аптечок.

Фото: Вінниця, ДСНС