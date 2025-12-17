Спрос на автобусы Prestij SX под финиш года пошел вверх

ФОТО: Авто-Регион|
Междугородний автобус Prestij SX с салоном на 29 мест плюс водитель
В первом случае речь идет о пополнении этими пассажирскими машинами автопарка Хмельницкой АЭС, а во втором – Болградской громады Одесской области.
Во всех случаях решающим аргументом выбора таких автобусов были экономические и экологические факторы. Кроме этого, во внимание принимались компактные габариты, размерная группа вместимости и комфорт пассажиров.
Хмельницкая АЭС
В Нетешин по выигранному конкурсу в госзакупках техники с экологическим стандартом двигателя Euro 6 и современными системами активной безопасности "Авто-Регион" поставил сразу четыре автобуса Prestij SX.
Ведомственный автопарк ведущего украинского энергопроизводителя получил белоснежные пассажирские машины для перевозки работников предприятия.
Автобусы Хмельницкой АЭС еще без номерных знаков, но уже с ведомственной маркировкой. Фото: Авто-Регион
Кроме упомянутого высокого экологического формата Euro 6, автобусы соответствуют современным техническим стандартам безопасности, комфорту и эффективности перевозок.
Болградская громада
Местный отдел культуры, туризма, молодежи и спорта по процедуре госзакупок Болградского городского совета объявил конкурс на автобус для перевозки 10 и более пассажиров.
В условиях тендера учреждение культуры прописало ценовой предел – стоимость автобуса не должна превышать сумму в 6,5 миллиона гривен с НДС. Желающих предложить такую цену было мало.
Компания "Авто-Регион" вышла с предложением поставки автобуса за 6 498 000 гривен. Это всего на две тысячи гривен меньше объявленного порога, но такой вариант оказался лучшим.
Таким образом новый автобус обеспечит культработников и любителей сцены комфортным автобусом для обеспечения потребности громады в сфере культуры, туризма, молодежи и спорта.
Еще не так давно учреждения культуры пользовались автобусами "Кубань" что потребляли 28-30 литров бензина на 100 км, а более комфортная Temsa будет брать в два раза меньше. Фото: Temsa
Кроме этого, творческие коллективы учреждений культуры смогут выезжать с шефскими концертами в воинские части, госпитале, учебные центры, осуществлять экскурсионные поездки для кружковцев
Почему именно Prestij SX
Эта пассажирская машина лучше всего отвечала запросам и культработников, и атомщиков. В целом же Prestij SX по классификации можно определять как междугородние и даже как или служебные экскурсионные автобусы с коротким плечом перевозок.
Благодаря своей маневренности и компактности автобус хорошо ведет себя как в сжатых условиях города, так и на загородных трассах. Пассажирам будут по душе как комфортабельные эргономичные мягкие сиденья, так и кондиционированный воздух.
Технические характеристики Prestij SX:
- длина автобуса – 7 м;
- вместимость – 29 пассажиров + водитель;
- двигатель – дизельный, Mitsubishi Fuso E6 MFTBC;
- мощность – 110 кВт;
- потребление горючего – 15-17 литров на 100 километров.
Prestij SX имеет расширенный комплекс систем безопасности, что делает каждую поездку максимально защищенной. Кроме этого, антиблокировочная система (ABS) обеспечит контроль при экстренном торможении, а система стабилизации поможет удерживать автобус на дороге во время сложных маневров.