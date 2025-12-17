Спрос на автобусы Prestij SX под финиш года пошел вверх

В первом случае речь идет о пополнении этими пассажирскими машинами автопарка Хмельницкой АЭС, а во втором – Болградской громады Одесской области.

Во всех случаях решающим аргументом выбора таких автобусов были экономические и экологические факторы. Кроме этого, во внимание принимались компактные габариты, размерная группа вместимости и комфорт пассажиров.

Хмельницкая АЭС

В Нетешин по выигранному конкурсу в госзакупках техники с экологическим стандартом двигателя Euro 6 и современными системами активной безопасности "Авто-Регион" поставил сразу четыре автобуса Prestij SX.

Ведомственный автопарк ведущего украинского энергопроизводителя получил белоснежные пассажирские машины для перевозки работников предприятия.

Автобусы Хмельницкой АЭС еще без номерных знаков, но уже с ведомственной маркировкой. Фото: Авто-Регион

Кроме упомянутого высокого экологического формата Euro 6, автобусы соответствуют современным техническим стандартам безопасности, комфорту и эффективности перевозок.

Болградская громада

Местный отдел культуры, туризма, молодежи и спорта по процедуре госзакупок Болградского городского совета объявил конкурс на автобус для перевозки 10 и более пассажиров.

В условиях тендера учреждение культуры прописало ценовой предел – стоимость автобуса не должна превышать сумму в 6,5 миллиона гривен с НДС. Желающих предложить такую цену было мало.

Компания "Авто-Регион" вышла с предложением поставки автобуса за 6 498 000 гривен. Это всего на две тысячи гривен меньше объявленного порога, но такой вариант оказался лучшим.

Таким образом новый автобус обеспечит культработников и любителей сцены комфортным автобусом для обеспечения потребности громады в сфере культуры, туризма, молодежи и спорта.

Еще не так давно учреждения культуры пользовались автобусами "Кубань" что потребляли 28-30 литров бензина на 100 км, а более комфортная Temsa будет брать в два раза меньше. Фото: Temsa

Кроме этого, творческие коллективы учреждений культуры смогут выезжать с шефскими концертами в воинские части, госпитале, учебные центры, осуществлять экскурсионные поездки для кружковцев

Почему именно Prestij SX

Эта пассажирская машина лучше всего отвечала запросам и культработников, и атомщиков. В целом же Prestij SX по классификации можно определять как междугородние и даже как или служебные экскурсионные автобусы с коротким плечом перевозок.

Благодаря своей маневренности и компактности автобус хорошо ведет себя как в сжатых условиях города, так и на загородных трассах. Пассажирам будут по душе как комфортабельные эргономичные мягкие сиденья, так и кондиционированный воздух.

Технические характеристики Prestij SX:

длина автобуса – 7 м;

вместимость – 29 пассажиров + водитель;

двигатель – дизельный, Mitsubishi Fuso E6 MFTBC;

мощность – 110 кВт;

потребление горючего – 15-17 литров на 100 километров.



Prestij SX имеет расширенный комплекс систем безопасности, что делает каждую поездку максимально защищенной. Кроме этого, антиблокировочная система (ABS) обеспечит контроль при экстренном торможении, а система стабилизации поможет удерживать автобус на дороге во время сложных маневров.