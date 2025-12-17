Попит на автобуси Prestij SX під фініш року пішов вгору

У першому випадку йдеться про поповнення цими пасажирськими машинами автопарку Хмельницької АЕС, а у другому – Болградської громади Одещини.

В усіх випадках вирішальним аргументом вибору таких автобусів були економічні та екологічні фактори. Окрім цього, до уваги бралися компактні габарити, розмірна група місткості та комфорт пасажирів.

Хмельницька АЕС

У Нетішин за виграним конкурсом у держзакупівлі техніки з екологічним стандартом двигуна Euro 6 та сучасними системами активної безпеки "Авто-Регіон" поставив відразу чотири автобуси Prestij SX.

Відомчий автопарк провідного українського енерговиробника отримав білосніжні пасажирські машини для перевезення працівників підприємства.

Автобуси Хмельницької АЕС ще без номерних знаків, але вже з відомчим маркуванням. Фото: Авто-Регіон

Окрім згаданого високого екологічного формату Euro 6, автобуси відповідають сучасним технічним стандартам безпеки, комфорту й ефективності перевезень.

Болградська громада

Тамтешній відділ культури, туризму, молоді та спорту за процедурою держзакупівлі Болградської міської ради оголосив конкурс на автобус для перевезення 10 і більше пасажирів.

В умовах тендеру заклад культури прописав цінову межу – вартість автобуса не повинна перевищувати суму в 6,5 мільйона гривень з ПДВ. Охочих запропонувати таку ціну було мало.

Компанія "Авто-Регіон" вийшла з пропозицією постачання автобуса за 6 498 000 гривень. Це всього на дві тисячі гривень менше оголошеного порогу, але такий варіант виявився найкращим.

Таким чином новий автобус забезпечить культпрацівників та аматорів сцени комфортним автобусом для забезпечення потреби громади у сфері культури, туризму, молоді та спорту.

Ще не так давно заклади культури користувалися автобусами "Кубань" що споживали 28-30 літрів бензину на 100 км, а комфортніша Temsa братиме у два рази менше. Фото: Temsa

Окрім цього, творчі колективи закладів культури зможуть виїздити з шефськими концертами у військові частини, госпіталі, навчальні центри, здійснювати екскурсійні поїздки для гуртківців

Чому саме Prestij SX

Ця пасажирська машина якнайкраще відповідала запитам і культпрацівників, армійців, і енергетиків. Загалом же Prestij SX за класифікацією можна визначати як міжміські та навіть як екскурсійні чи службові автобуси з коротким плечем перевезень.

Завдяки своїй маневровості та компактності автобус гарно поводить себе як в стислих умовах міста, так і на заміських трасах. Пасажирам будуть до вподоби як комфортабельні ергономічні м’які сидіння, так і кондиціоноване повітря.

Технічні характеристики Prestij SX:

довжина автобуса – 7 м;

місткість – 29 пасажирів + водій;

двигун – дизельний, Mitsubishi Fuso E6 MFTBC;

потужність – 110 кВт;

споживання пального – 15-17 літрів на 100 кілометрів.



Prestij SX має розширений комплекс систем безпеки, що робить кожну поїздку максимально захищеною. Окрім цього, антиблокувальна система (ABS) забезпечить контроль при екстреному гальмуванні, а система стабілізації допоможе утримувати автобус на дорозі під час складних маневрів.