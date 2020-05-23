Украинские энтузиасты испытали различные типы восстановленных Air Bag, которые устанавливают на отремонтированные автомобили, привезенные из США.

Автомобили из США, приобретенные на страховых автоаукционах, очень часто имеют изношенные подушки безопасности (Air Bags). В Украине их восстанавливают (реставрируют), а затем устанавливают на привезенные автомобили.

Умельцы обещают, что восстановленная ​​подушка безопасности при ДТП сработает так же надежно, как и новая. Украинские предприниматели, специализирующиеся на ввозе авто из США из группы ФБ "Автоэксперты IAAI & Copart", решили на практике проверить, срабатывают ли восстановленные в Украине подушки безопасности. Для этого на специально закрепленном стенде они проверили 7 восстановленных подушек безопасности: две боковых (шторки) и 5 – Air Bag в руле.

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Первая шторка при подаче напряжения не сработала вовсе. Вторая взорвалась, но раскрылась не полностью. Если бы она сработала в настоящем автомобиле, то не спасла бы людей, а, скорее, нанесла им ранение.

Следующий этап – проверка подушек в руле. Подушка от Kia сработала, Dodge – нет, а BMW – тоже взорвалась. Еще один Air Bag от BMW успешно испытали на силу открытия, а подушка для коленей водителя не сработала. Однако работоспособность этих изделий вряд ли зависит от производителя автомобилей, а, скорее, от сноровки и совести людей, которые их реставрировали.

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Смотрите видео, как срабатывали восстановленные подушки безопасности:

Вывод эксперемента:

С семи подушек безопасности сработали три, одна – не полностью, а три даже не шелохнулись. Таким образом, можно считать, что вероятность открытия восстановленных Air Bag – 50 на 50. То есть доверять им свою жизнь в автомобиле не стоит. Лучше воспользоваться новыми изделиями, ведь бывшие в употреблении тоже – лотерея.

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