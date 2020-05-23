Українські ентузіасти випробували різні типи відновлених Air Bag, які встановлюють на відремонтовані автомобілі, привезені зі США.

Автомобілі зі США, придбані на страхових автоаукціонах, дуже часто мають спрацьовані подушки безпеки (Air Bags). В Україні їх відновлюють (реставрують), а потім встановлюють на привезені автомобілі.

Умільці обіцяють, що відновлена подушка безпеки при ДТП спрацює та само надійно, як і нова. Українські підприємці, які спеціалізують на ввезенні авто зі США з групи ФБ "Автоексперти IAAI & Copart", вирішили на практиці перевірити, чи спрацьовують відновлені в Україні подушки безпеки. Для цього на спеціально закріпленому стенді вони перевірили 7 відновлених подушок безпеки: дві бічних (шторки) та 5 – Air Bag в кермі.

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Перша шторка при подачі напруги не спрацювала зовсім. Друга вибухнула, але розкрилась не повністю. Якби вона би спрацювала в справжньому автомобілі, то не врятувала б людей, а, швидше, нанесла їм поранення.

Наступний етап – перевірка подушок в кермі. Подушка від Kia спрацювала, Dodge – ні, а BMW – теж вибухнула. Ще один Air Bag від BMW успішно спробували на силу відкриття, а подушка для колін водія не спрацювала. Однак працездатність цих виробів навряд чи залежить від виробника автомобілів, а, швидше, від вправності та совісті людей, які їх реставрували.

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Дивіться відео, як спрацьовували відновлені подушки безпеки:

Висновок есперименту:

З семи подушок безпеки спрацювало три, одна – не повністю, а три навіть не поворухнулись. Таким чином, можна вважати, що ймовірність відкривання відновлених Air Bag – 50 на 50. Тобто довіряти їм своє життя в автомобілі не варто. Краще скористатись новими виробами, адже вживані теж – лотерея.

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