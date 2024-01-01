Средний танк KAPLAN MT турецко-бельгийских разработчиков покажут впервые

Это еще не серийный образец, но уже готов к эксплуатации. Испытания танка в полигонных условиях показало ожидаемые результаты и вызвало интерес у силовиков, пишет FNSS.

Нынешняя заинтересованность в том, что танки средней размерной группы ранее считались не очень нужными – оборонные ведомства отдавали предпочтение тяжелым машинам. Однако война в Украине показала, что потребность в средних танках во время рейдов или наступления, как и в обороне, довольно велика.

Средний вес обеспечивает улучшенную маневренность и способность к быстрому операционному развертыванию относительно основных боевых танков и обеспечивая при этом улучшенную защиту и огневую мощь по сравнению с элементами легкой брони.

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Именно поэтому анонсированный показ на Международной ярмарке обороны и безопасности LAAD,, которая пройдет с 1 по 4 апреля 2025 года в Рио-де-Жанейро, привлечет к экспозиции турецко-бельгийского оборонного партнерства немало специалистов. Военные делегации уже подали заявки на переговоры.

Фото: FNSS Savunma Sistemleri

Разработчики не скрывают, что нынешняя версия KAPLAN MT является уникальным ответом на новые требования современной войны. Собственный дизайн машины и ее архитектура обеспечивают самый низкий силуэт и самое высокое соотношение мощности к весу в своем классе. Платформа разработана для оптимального веса и мобильности.

Новейший технологический силовой агрегат машины (мощность и марка двигателя пока не указаны) сочетается с передовыми электронными системами управления, вспомогательной силовой установкой (APU) и сверхпрочной подвеской. Эти характеристики позволяют танку обеспечивать надежное и бесперебойное питание во время экспедиционных маневров на поле боя для дневных и ночных операций.

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Кроме того, передовая система мобильности KAPLAN MT улучшает эргономику пользователя и продлевает жизненный цикл всего оборудования для миссии.

Силовой блок KAPLAN MT расположен в задней части платформы, что повышает ее мобильность, особенно на мягком грунте и пересеченной местности. Такая конструкция позволяет водителю управлять танком без необходимости открывать его верхний люк.

Фото: FNSS Savunma Sistemleri

KAPLAN MT оснащен башней последнего поколения John Cockerill Defense и 105-мм пушкой, что обеспечивает значительную огневую мощь. Пушка адаптирована как для прямого, так и для косвенного огня, а также для поддержки пехоты.

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Уникальная способность непрямой точной стрельбы позволяет эффективно вести огонь как на открытых полях, так и на сложных городских местностях. Здесь заложены редкие возможности непрямого огня благодаря способности поднимать пушку до +42 градусов, чего в других танках достичь трудно.

Фото: FNSS Savunma Sistemleri

Внутри KAPLAN MT оптимизирован для эргономики экипажа, оснащен многофункциональной цифровой приборной панелью, широкоугольными оптическими перископами, тепловизионными камерами и системами прицела охотника-убийцы третьего поколения как для командира, так и для наводчика.