Середній танк KAPLAN MT турецько-бельгійських розробників покажуть вперше

Це ще не серійний зразок, але вже готовий до експлуатації. Випробування танка в полігонних умовах показало очікувані результати й викликало інтерес у силовиків, пише FNSS.

Нинішня зацікавленість в тому, що танки середньої розмірної групи раніше вважалися не дуже потрібними – оборонні відомства надавали перевагу важким машинам. Однак війна в Україні показала, що потреба в середніх танках під час рейдів чи наступу, як і в обороні, доволі велика.

Середня вага забезпечує покращену маневровість і здатність до швидкого операційного розгортання відносно основних бойових танків та забезпечуючи при цьому покращений захист і вогневу міць порівняно з елементами легкої броні.

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Саме тому анонсований показ на Міжнародному ярмарку оборони та безпеки LAAD, що пройде з 1 по 4 квітня 2025 року в Ріо-де-Жанейро, приверне до експозиції турецько-бельгійського оборонного партнерства чимало спеціалістів. Військові делегації вже подали заявки на переговори.

Фото: FNSS Savunma Sistemleri

Розробники не приховують, що нинішня версія KAPLAN MT є унікальною відповіддю на нові вимоги сучасної війни. Власний дизайн машини та її архітектура забезпечують найнижчий силует і найвище співвідношення потужності до ваги у своєму класі. Платформа розроблена для оптимальної ваги та мобільності.

Новітній технологічний силовий агрегат машини (потужність та марку двигуна поки не вказано) поєднується з передовими електронними системами керування, допоміжною силовою установкою (APU) і надміцною підвіскою. Ці характеристики дозволяють танку забезпечувати надійне і безперебійне живлення під час експедиційних маневрів на полі бою для денних і нічних операцій.

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Крім того, передова система мобільності KAPLAN MT покращує ергономіку користувача та подовжує життєвий цикл усього обладнання для місії.

Силовий блок KAPLAN MT розташований у задній частині платформи, що підвищує її мобільність, особливо на м’якому ґрунті та пересіченій місцевості. Така конструкція дозволяє водієві керувати танком без необхідності відкривати його верхній люк.

Фото: FNSS Savunma Sistemleri

KAPLAN MT оснащений вежею останнього покоління John Cockerill Defense та 105-мм гарматою, що забезпечує значну вогневу міць. Гармата адаптована як для прямого, так і для непрямого вогню, а також для підтримки піхоти.

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Унікальна здатність непрямої точної стрільби дозволяє ефективно вести вогонь як на відкритих полях, так і на складних міських місцевостях. Тут закладено рідкісні можливості непрямого вогню завдяки здатності підіймати гармату до +42 градусів, чого в інших танках досягнути важко.

Фото: FNSS Savunma Sistemleri

Всередині KAPLAN MT оптимізований для ергономіки екіпажу, оснащений багатофункціональною цифровою приладовою панеллю, ширококутними оптичними перископами, тепловізійними камерами та системами прицілу мисливця-вбивці третього покоління як для командира, так і для навідника.