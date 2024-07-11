США направляет почти два миллиарда долларов автопроизводителям: кому достанутся гранты

Отобранные предприятия расположены в восьми штатах и обозначены как объекты "закрытые или под угрозой закрытия". Как сообщает WTTW Chicago, гранты охватывают широкий спектр автомобильной цепочки поставок, включая запчасти для электрических мотоциклов и школьных автобусов, гибридные силовые агрегаты, аккумуляторы для тяжелых коммерческих грузовиков и электрические внедорожники.

Гранты являются частью "Программы грантов на внутренние конверсии", направленной на государственную поддержку перевода заводов на производство электромобилей. Они призваны сохранить рабочие места, поддержать автозаводы и улучшить экологию.

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Деньги для этих грантов поступили от действия Закона о снижении инфляции , который был принят в 2022 году с почти 400 миллиардами долларов США на финансирование расходов, связанных с климатом. Поскольку выпуск электромобилей непосредственно влияет на экологию, то автозаводы включили в такую программу помощи.

Скажем, компания Blue Bird Body Co. получит почти 80 миллионов долларов на переоборудование завода в Джорджии, который ранее использовался для производства кемперов с дизельными двигателями, а теперь будет выпускать электрические школьные автобусы.

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Stellantis, бренды которого включают Fiat, Chrysler, Jeep и Dodge, получит в общей сложности 585 миллионов долларов, в т.ч. почти 335 миллионов долларов на переоборудование бездействующего сборочного завода в Иллинойсе для сборки электромобилей и 250 миллионов долларов в виде отдельного гранта на переоборудование завода трансмиссий в Индиане, где будут производить модули электропривода для электромобилей.

Harley-Davidson получит 89 миллионов долларов на расширение завода в Йорке, штат Пенсильвания, для производства электрических мотоциклов, а Volvo Group получит 208 миллионов долларов на модернизацию трех производственных мощностей, которые поставляют и изготавливают тяжеловесные грузовики Mack и Volvo.

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Эти гранты позволят "создать и сохранить" десятки тысяч рабочих мест. Также ожидается, что с помощью этих проектов будет создано еще и 2900 новых рабочих мест, а 15 000 рабочих мест, которые уже почти потеряны из-за остановки производства, будут сохранены, если эти объекты снова откроются.