США спрямовує майже два мільярди доларів автовиробникам: кому дістануться гранти

Відібрані підприємства розташовані у восьми штатах і позначені як об’єкти "зачинені або під загрозою закриття". Як повідомляє WTTW Chicago, гранти охоплюють широкий спектр автомобільного ланцюжка постачання, включаючи запчастини для електричних мотоциклів і шкільних автобусів, гібридні силові агрегати, акумулятори для важких комерційних вантажівок і електричні позашляховики.

Гранти є частиною "Програми грантів на внутрішні конверсії", спрямованої на державну підтримку переведення заводів на виробництво електромобілів. Вони покликані зберегти робочі місця, підтримати автозаводи й покращити екологію.

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Гроші для цих грантів надійшли від дії Закону про зниження інфляції , який був ухвалений у 2022 році з майже 400 мільярдами доларів США на фінансування витрат, пов’язаних із кліматом. Оскільки випуск електромобілів безпосередньо впливає на екологію, то автозаводи включили у таку програму допомоги.

Скажімо, компанія Blue Bird Body Co. отримає майже 80 мільйонів доларів на переобладнання заводу в Джорджії, який раніше використовувався для виробництва кемперів з дизельними двигунами, а тепер випускатиме електричні шкільні автобуси.

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Stellantis, бренди якого включають Fiat, Chrysler, Jeep і Dodge, отримає загалом 585 мільйонів доларів, у т.ч. майже 335 мільйонів доларів на переобладнання бездіяльного складального заводу в Іллінойсі для складання електромобілів і 250 мільйонів доларів у вигляді окремого гранту на переобладнання заводу трансмісій в Індіані, де виготовлятимуть модулі електроприводу для електромобілів.

Harley-Davidson отримає 89 мільйонів доларів на розширення заводу в Йорку, штат Пенсільванія, для виробництва електричних мотоциклів, а Volvo Group отримає 208 мільйонів доларів на модернізацію трьох виробничих потужностей, які постачають і виготовляють великовагові вантажівки Mack і Volvo.

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Ці гранти дозволять "створити та зберегти" десятки тисяч робочих місць. Також очікується, що за допомогою цих проєктів буде створено ще й 2900 нових робочих місць, а 15 000 робочих місць, які вже майже втрачені через зупинку виробництва, будуть збережені, якщо ці об’єкти знову відкриються.